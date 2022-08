Real Madrid vs Eintracht Frankfurt alineaciones confirmadas

Helsinki, Finlandia. Pocos minutos faltan para el inicio del partido por la Supercopa de la UEFA entre el campeón de la Champions League, el Real Madrid, y el campeón de la Europa League, el Eintracht Frankfurt.

Estas son las alineaciones del Real Madrid vs Eintracht Frankfurt:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Benzema y Vinicius.

Eintracht Frankfurt: Trapp; N’Dicka, Tuta, Touré, Rode, Sow, Lendz, Knauff, Lindstrom, Kamada y Borré.

Una nueva y excitante campaña de competiciones europeas levanta el telón con la 47 edición de la Supercopa de la UEFA. Este será el primer choque oficial entre ambos equipos desde el 18 de mayo de 1960, cuando los blancos se impusieron por 7-3 para alzarse con su quinta Copa de Europa en una de las mejores finales de la historia de la competición.

De los 22 clubs que han conquistado alguna Copa de Europa/Champions League, el Real Madrid es de lejos el más laureado (14), aunque el rey de la máxima competición continental no siempre ha tenido éxito en la Supercopa UEFA (G4, P3). La de este día será la primera disputada por el Madrid contra un club alemán, y con un registro altamente positivo frente a equipos germanos en partidos oficiales (G35, E14, P23), los blancos son claros favoritos para iniciar la temporada 2022-23 levantando un nuevo trofeo.

El Eintracht Frankfurt llega algo más rodado al encuentro, habiendo comenzado su campaña la pasada semana logrando una cómoda victoria por 4-0 en la DFB-Pokal y sufriendo cuatro días después una durísima goleada a manos del Bayern Munich (6-1) en la primera jornada de la Bundesliga. En la temporada 2021-22, el conjunto de Oliver Glasner no ganó un partido de liga hasta octubre, así que otro pobre inicio de campaña no sería sorprendente. No obstante, no se debe subestimar la capacidad de volar alto de las Águilas, que el pasado abril tumbaron al Barcelona en los cuartos de final de la Europa League.

Sesenta y dos años después de aquella final de la Copa de Europa, el Eintracht busca tomarse la revancha frente al Madrid.