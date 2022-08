Jugadores del Manchester United hartos de Cristiano Ronaldo

Inglaterra. La situación dentro del vestidor del Manchester United es un verdadero infierno y todo se lo deben al astro portugués Cristiano Ronaldo, aseguran medios periodístico ingleses.

Según el medio informativo británico ‘The Sun’ una parte importante de la plantilla de jugadores del Manchester United cree que la situación del portugués Cristiano Ronaldo con el club perjudica al equipo porque al jugador se le ve con una actitud poco profesional. El diario cita a una fuente de los ‘red devils’: “Realmente está empezando a molestar a muchos jugadores. Él tiene sus aliados en el vestuario pero muchos están hartos de cómo está haciendo las cosas”.

Cristiano Ronaldo buscaba marcharse del Manchester United este verano para buscar un equipo que juegue la Champions League, pero hasta el momento no se ha concretado nada y el goleador luso no le ha quedado otra que seguir en la escuadra de Manchester. Pero esto no ha gustado a todos. Aparte del propio CR7, otros jugadores están molestos con la situación.

Según afirman, Cristiano Ronaldo entendía que el equipo respetaría su decisión de cambiar de aires si no lograba los objetivos de clasificarse para jugar la Champions League, pero el club inglés se niega a venderle y eso hizo enojar a un Ronaldo que no acudió a la gira de pretemporada alegando ‘motivos familiares’.

Luego, estuvo en el primer tiempo del juego de pretemporada del Manchester United ante el Rayo Vallecano pero se fue antes del final, lo que provocó el enfado del entrenador neerlandés, Erik Ten Hag, que le dejó en el banquillo en el primer partido de la Premier league ante el Brighton, en el que por cierto el United perdió en casa por marcador de 1-2 para sorpresa y enojo de los aficionados.

Cristiano Ronaldo por el ’Chucky’ Lozano

Apenas el día de ayer, de acuerdo a información de Calciomercato de Italia, el Napoli estaría interesado en hacer un intercambio con el Manchester United, en el que mandarían al ‘Chucky’ Lozano al conjunto de la Premier League, por Cristiano Ronaldo más 20 millones de euros.