Real Madrid vence a Osasuna con gol de Mbappé en la Fecha 1 de LaLiga

Ha comenzado la Temporada 2025/26 de LaLiga de España. Durante la Jornada 1, el Real Madrid recibe al Osasuna, partido a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu.

Dirigidos por Xabi Alonso, la escuadra merengue no cuenta con plantel completo, pues Rüdiger se encuentra sancionado. Por su parte, Bellingham, Camavinga, Mendy y Enrick se encuentran lesionados.

