Real Madrid vence a Osasuna con gol de Mbappé en la Fecha 1 de LaLiga
Con un solitario gol de Kylian Mbappé desde la vía del penalti, el Real Madrid hizo sus primeros tres puntos en la Temporada 2025/26 de LaLiga de España
Ha comenzado la Temporada 2025/26 de LaLiga de España. Durante la Jornada 1, el Real Madrid recibe al Osasuna, partido a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu.
Dirigidos por Xabi Alonso, la escuadra merengue no cuenta con plantel completo, pues Rüdiger se encuentra sancionado. Por su parte, Bellingham, Camavinga, Mendy y Enrick se encuentran lesionados.
