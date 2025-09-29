La Real Sociedad explota contra el arbitraje en la derrota contra el Barcelona

La Real Sociedad explotó contra el arbitraje luego de la derrotan como visitante frente al Fc Barcelona (2-1) en la jornada 7 de la Liga Española, luego de ponerse al frente en el marcador el Barcelona empató con un tanto de Koundé al final de la primera mitad, sin embargo, previo al tiro de esquina los jugadores de la Real señalaron que tuvo que haber sido marcada como saque de meta.

“Lo reclamábamos porque había sido así. Nosotros jugamos al fútbol y nos equivocábamos. Los árbitros también se equivocan. Esta vez, sí. El árbitro se ha equivocado claramente. No hay que darle más vueltas”, mencionó Álvaro Odriozola, lateral de la Real Sociedad que puso el primer gol del encuentro.

Te podría interesar: ¡Se prenden las alarmas! El Real Madrid podría perder a su capitán para el Clásico Español vs Barcelona

Barcelona nuevo líder de la Liga Española

El incidente provocó una intensa tensión tanto en el terreno de juego como en las áreas técnicas, donde los jugadores de la Real exigían al árbitro principal que atendiera sus protestas, aunque este decidió ignorarlas. El conjunto txuri urdin sintió que el tanto anulado menospreciaba su esfuerzo defensivo realizado hasta ese momento. A pesar de la decepción, Odriozola intentó poner la situación en perspectiva: “Hay muchas personas, hay muchas cámaras, se puede rectificar. Debemos ayudarles porque se trata de un error evidente”.

Los blaugranas sellaron el triunfo con un gol de Robert Lewandowski, el polaco puso el 2-1 definitivo y el Barca se convirtió en el nuevo líder de la competencia con 19 unidades, el cuadro de Hansi Flick se mantiene invicto.

Te podría interesar: Lamine Yamal brilla en su regreso y Barcelona es el nuevo líder de LaLiga