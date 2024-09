El récord histórico que puede alcanzar Chivas este sábado ante Monterrey

El Club Deportivo Guadalajara se encuentra a un paso de hacer historia. Este sábado, cuando reciban a los Rayados de Monterrey en el Estadio Akron, los rojiblancos tendrán la oportunidad de romper un récord histórico: ocho partidos consecutivos sin recibir gol como local. Una marca que nadie más ha logrado en la historia del club.

La racha de imbatibilidad del Rebaño Sagrado inició el pasado 20 de abril, en la Jornada 16 del torneo Clausura 2024, con una victoria de 2-0 sobre Querétaro. Desde entonces, Chivas ha mantenido su portería en cero ante equipos como Toluca (dos veces), América, Mazatlán, Juárez y León.

Chivas es la tercera mejor defensa del Apertura 2024 hasta la Jornada 9

Esta sólida defensa ha convertido al Estadio Akron en una fortaleza inexpugnable. Los números respaldan esta afirmación: Chivas es la tercera mejor defensa de la Liga MX con solo 7 goles en contra, superada únicamente por Tigres y Cruz Azul. Además, Raúl Rangel, el guardameta rojiblanco, comparte el liderato de porteros con más arcos en cero junto a Kevin Mier de Cruz Azul, con un total de 5.

Otro de los factores clave en esta sólida defensa ha sido el desempeño de Antonio Briseño. El “Pollo” se ha convertido en un baluarte en la zaga, ganando el 73% de los duelos que ha disputado en el Apertura 2024. Los seguidores del Rebaño Sagrado esperan que su equipo continúe con esta racha y consolide su posición como uno de los equipos más sólidos del fútbol mexicano.

Sin embargo, la tarea no será fácil. Monterrey llega a Guadalajara con la intención de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. Los Rayados cuentan con un ataque poderoso con elementos como Sergio Canales y Brandon Vázquez que buscarán vulnerar la sólida defensa del Rebaño. El ataque norteño tiene una baja sensible, ya que Germán Berterame no jugará debido a que pagará su segundo partido de suspensión tras la acción contra Avilés Hurtado de Juárez. El ariete naturalizado mexicano es el goleador del equipo de Martín Demichelis con 5 anotaciones.