Los récords que podría romper Cristiano Ronaldo con su nuevo equipo

Cristiano Ronaldo partirá hacia una nueva aventura en el futbol de Arabia Saudita, y solamente con su llegada, romperá un récord. Se convertirá en el futbolista mejor pagado de la historia, cobraría la jugosa cantidad de 200 millones de euros.

El fichaje bomba surgió a partir de un conjunto de acciones. En la presente temporada, el ahora ex equipo de Cristiano, el Manchester United, cambió de director técnico e incorporó al holandés, Erik Ten Hag. Y, a pesar de que en la campaña anterior, el ‘Bicho’, en 54 partidos jugados, lideró al club en el rubro goleador con 27 anotaciones, el entrenador tomó la decisión de que en la presente, sería suplente en la mayoría de los compromisos.

Conociendo la personalidad de Ronaldo sobre el terreno de juego, observar los partidos desde la banca no va mucho con su estilo. En un encuentro de la Premier League, en el que los Red Devils recibieron al Tottenham, Cristiano no fue tomado en cuenta para el once inicial. Al minuto 88, cuando su equipo se encontraba arriba 2-0 en el marcador, Ten Hag le ordenó calentar para saltar al campo en el tiempo agregado, a lo que el portugués se negó y se retiró hacia el vestidor.

Esta actitud molestó tanto al estratega como a la directiva y castigaron a CR7 con tres partidos de suspensión en el equipo. A partir de este suceso, Cristiano, ofreció una entrevista en la que arremetió ante el club y el entrenador y esto llevó a que le rescindieran contrato.

Fue agente libre por poco más de un mes, y luego de varios rumores, se hizo oficial su llegada al Al Nassr de la Liga Profesional Saudí. En donde buscará seguir batiendo récords y agrandando su nombre en la historia del futbol.

Récords por romper para Cristiano Ronaldo en el Al Nassr

No hace falta decirlo para saber que Cristiano Ronaldo buscará convertirse en el máximo romperedes tanto de su nuevo equipo como del futbol de Arabia Saudita.

Para ser el futbolista con más goles en la historia del Al-Nassr necesita anotar 108 goles, uno más que el actual líder de anotaciones, Abderrazak Hamdallah. Y si quiere romper el récord de la liga tendrá que superar a Omar Al Somah, quien defendía la camiseta del Al-Ahli y sacudió la red en 144 ocasiones.

El jugador que se coloca en la cima de asistencias es J. Al Hussain con 41, por lo que Ronaldo tendría que repartir 42. Por otro lado, el que más ha marcado desde los once pasos es también Omar Al Somah, si el Bicho consigue hacer 34, le dejaría atrás.

