Lo que no viste en la Semana 1 de la temporada 2022 de la NFL

Se terminó la Semana 1 de la NFL, donde Russell Wilson cayó en su regreso a Seattle, pero ahora portando los colores de Denver, duelo en que sus Broncos fueron derrotados con marcador de 17-16, en el Monday Night Football ante los Seahawks.

Fue una noche complicada para Wilson, no solo tenía que destacar con un nuevo equipo, también tenía la tarea de vencer a su ex equipo, con el que pasó nueve temporadas completas. Sin embargo tuvo números positivos, 29 pases completos y 340 yardas, pero solo pudo mandar un pase de anotación en una sola ocasión, no alcanzó a superar a sus excompañeros.

¿Los Chiefs dejan de ser potencia? | Previa divisiones Oeste de la AFC y NFC

Esto es lo que no viste de la Semana 1 de la NFL

Los Cowboys pierden con Tampa Bay y se quedan sin Dak Prescott

La derrota de Dallas ante Tampa bay fue demasiado costosa para los de la Estrella Solitaria, no solo perdieron 19-3, en duelo que no pudieron anotar ningún touchdown, también perdieron por lesión a Dak Prescott. La fractura de pulgar del quarterback fue la lesión más importante de la semana 1 de la NFL. Ahora los Cowboys tendrán que sobrevivir sin su QB1 por lo menos hasta la octava semana.

Patrick Mahomes no extrañó a Tyreek Hill

El quarterback de Kansas City no se cansa de romper récords en la NFL. Es el cuarto jugador en la era de Super Bowl con más de 300 yardas por aire, cinco pases de anotación y cero intercepciones en la primera semana de la temporada. Además se convirtió en uno de seis jugadores que ha lanzado cinco pases de TD o más en cinco ocasiones distintas.

Te puede interesar: VIDEO: así fue el brutal nocaut entre exjugadores de la NFL

Tua Tagovailoa no sabe lo que es perder contra los Patriots

Con la victoria de Miami ante New England por marcador de 20-7, el mariscal de los Dolphins, Tua Tagovailoa firmó un récord perfecto cuando enfrenta a los Patriots, tiene 4 victorias y ninguna derrota. Es el único QB en permanecer invicto ante aquel equipo desde que Bill Bellichick es su entrenador en jefe.

Te puede interesar: Dallas Cowboys perderá varias semanas a Dak Prescott

200 veces Justin Jefferson con los Vikings

Justin Jefferson, receptor abierto de Minnesota, tuvo su recepción número 200 en la NFL en la victoria de 23-7 sobre Green Bay, todas ellas hechas con los Vikings. Está en la cuarta posición en lograr esa cifra en menos partidos, él lo hizo en 34 partidos. Los únicos que lo superan son Odell Beckham Jr., qu lo logró en 30 duelos, Michael Thomas en 32 y Jarvis Landry en 33.