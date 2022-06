Recuerdos Mundialistas |USA 94 “Viví el mal trago con Noruega” Zague

“Mis amigos de la NASA aun tratan de explicarme como no fue gol” Luis Roberto Alves ‘Zague’ todavía recuerda con dolor su falla ante Noruega en el Mundial de USA 94.

Ya pasaron 28 años desde el Mundial de Estados Unidos 94, sin embargo hay momentos que continúan presentes en la memoria de algunos jugadores de México en ese certamen, una justa que le regresaba la ilusión a los mexicanos después de la ausencia de 8 años en un torneo de este calibre por el castigo de la FIFA por los “Cachirules”, para muchos de los convocados por Miguel Mejía Barón era su primera experiencia en la fiesta máxima del futbol.

Luis Roberto Alves ‘Zague’ fue uno de los participantes en este mundial, su primera y única experiencia que vivió con sentimientos encontrados.

“Estábamos habidos de participar en un evento de esa magnitud. En el mundial del 94 empezaba una etapa de comercialización en la selección, algo que en el 86 sólo comercializaba Hugo Sánchez. En el 94 yo fui uno de los blancos que tuve mucha participación y siento que me distraje muchísimo.”- Zague.

“La gran lección que tuve es que te tienes que preparar en los cuatro aspectos fundamentales para llegar a un mundial en lo mental, en lo físico, en lo espiritual y emocional, tienes que lograr ese equilibrio cosa que no pude hacer y si me paso una factura importante.”- Zague.

“Viví el trago amargo del primer partido contra Noruega que por una falta de concentración mía, por no estar preparado en esos puntos tan importantes que te digo, pero en esa ansiedad, nerviosísimo, está el famoso gol contra Noruega que no puedo anotar, hasta ahora tengo amigos en la NASA que me tratan de explicar cómo no entró ese gol, con movimientos que hubiera hecho de manera normal hubiera entrado”- Zague.

La travesía de México en el Mundial de USA 94

México arrancó el Mundial de Estados Unidos 94 con el pie izquierdo al perder por la mínima ante Noruega, sin embargo logró avanzar a los Octavos de Final siendo primero del famoso grupo de la muerte que compartieron con tres europeos; Irlanda, Italia y Noruega. En el cuarto partido fueron derrotados en tanda de penaltis por Bulgaria.

