¿Golpe final en Red Bull? La figura más temida del paddock, con un pie fuera del equipo

El dardo de Checo Pérez a Red Bull tras la definición del Campeonato de Pilotos de la F1 2025
El piloto mexicano realizó una publicación en redes sociales refiriéndose a Red Bull que despertó sorpresa en los aficionados de la Fórmula 1
Una vez concluído el GP de Abu Dhabi, luce interesante recordar la estupenda defensa de Checo Pérez contra Lewis Hamilton en el año 2021 cuando era de Red bull.
Sergio, Checo Pérez será el protagonista del show de medio tiempo del próximo Super Bowl 2026. ¿Qué es lo que ocurrirá con el piloto de Cadillac?
Argentina se encuentra de manteles largos tras el arribo de un joven en el automovilismo. Sin embargo, esta es la curiosa historia del nacido en Italia.
La nueva temporada llega acompañado de cambios técnicos profundos: los autos estrenarán una reglamentación que busca mayor eficiencia en los motores híbridos
Lando Norris se convirtió en el piloto número 35 en ser Campeón del Mundo de la Fórmula 1
En Red Bull se respira tensión. La estructura del equipo vive uno de los movimientos internos más profundos desde su llegada a la Fórmula 1 y tras la derrota de Max Verstappen en el campeonato de pilotos . En medio de esa reconfiguración, una figura histórica quedó bajo los reflectores: Helmut Marko, el asesor que moldeó generaciones de pilotos y que ahora podría estar viviendo su última etapa en la organización.
Reportes internacionales coinciden en que Marko podría dejar su cargo antes de que termine 2025, quedando completamente fuera del proyecto para 2026. Para un hombre que fue clave en la expansión deportiva de la marca desde 2005, el golpe sería mayúsculo.
Aunque días atrás el propio Marko insinuó con seguridad que su continuidad era cuestión de un par de conversaciones, la realidad cambió con velocidad. Tras la salida inesperada de Christian Horner, Red Bull inició un proceso de modernización interna que apunta directamente a las áreas donde Marko tenía mayor influencia.
La inminente salida de Helmut Marko marca el fin de una era en Red Bull.— Gabo Martínez (@gabomrubio) December 9, 2025
Sus errores en la gestión de pilotos y sus desafortunadas declaraciones sobre Andrea Kimi Antonelli han caído muy mal dentro del equipo.
El desgaste es evidente… y su adiós parece inevitable. pic.twitter.com/Qn6NY2ydIM
La reciente polémica terminó de acelerar la caída. Después del GP de Qatar, Marko señaló públicamente a Kimi Antonelli por supuestamente permitir el avance de Lando Norris, una acusación que resultó totalmente infundada. El equipo tuvo que disculparse de forma inmediata, algo que no cayó nada bien en las oficinas centrales.
A la historia también se suman sus constantes choques mediáticos, especialmente durante los años en los que Checo Pérez defendió los colores de Red Bull. Su estilo frontal y sus críticas públicas al mexicano dejaron heridas que nunca terminaron de cerrar.
La posible despedida de Marko no es un simple cambio administrativo. Representa la caída de una de las últimas piezas de la vieja guardia. Red Bull busca una estructura más moderna, menos expuesta a polémicas y más alineada con el nuevo ciclo que iniciará en 2026.
Con 82 años, Marko simboliza una era completa dentro del equipo, una era que parece estar llegando a su final. El anuncio oficial podría caer en cualquier momento, y cuando una figura de este calibre se mueve, todo el tablero de la Fórmula 1 tiembla.
