F1: Verstappen lanza polémica declaración a Lando Norris previo al GP de Abu Dhabi

Restan solo unas horas para que se lleve a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi , el que será el último de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Ante ello, Max Verstappen hizo uso de su experiencia y lanzó una polémica declaración en contra de Lando Norris, el actual líder de la clasificación.

Como sabes, Lando Norris parte como el primer lugar de la competición por una diferencia de 12 puntos sobre Max Verstappen. Por ende, el neerlandés de Red Bull no tuvo reparo en lanzar una declaración que podría no caer bien tanto en el piloto británico como en la escudería McLaren.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre Lando Norris previo al GP de Abu Dhabi?

Lando Norris tiene una diferencia importante sobre Max Verstappen para quedarse con el título de la F1 2025, por lo que, consciente de ello, previo al GP de Abu Dhabi el piloto de Red Bull aseguró que toda la presión es para él y McLaren, pues de lo contrario sería un gran fracaso para ambos.

Según Verstappen, el sueño de cualquier piloto es quedarse con el campeonato, por lo que, una vez tan cerca, la presión aumenta considerablemente. Por ende, algunas personas no saben cómo manejar estos niveles de estrés, lo cual hace que la carrera final sea aún más complicada para el mismo Lando Norris.

Cabe mencionar que, en estos momentos, Lando Norris lidera la F1 con 408 puntos por los 396 que Max Verstappen tiene. En ese sentido, si el británico de McLaren se queda con el primer lugar en la última carrera de la temporada, será el nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Abu Dhabi?

Prepárate, pues la definición de una de las temporadas más intensas de la Fórmula 1 está más cerca que nunca. El Gran Premio de Abu Dhabi se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre en punto de las 07:00 horas, tiempo centro del país. ¿Quién de los dos pilotos se quedará con el triunfo?