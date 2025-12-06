deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

F1: Verstappen lanza polémica declaración a Lando Norris previo al GP de Abu Dhabi

El Gran Premio de Abu Dhabi se llevará a cabo este domingo, motivo por el cual vale recordar las declaraciones de Max Verstappen sobre Lando Norris.

max-verstappen-declaraciones-lando-norris-gp-abu-dhabi-f1.jpg
Instagram: Max Verstappen
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

Restan solo unas horas para que se lleve a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi , el que será el último de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Ante ello, Max Verstappen hizo uso de su experiencia y lanzó una polémica declaración en contra de Lando Norris, el actual líder de la clasificación.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabes, Lando Norris parte como el primer lugar de la competición por una diferencia de 12 puntos sobre Max Verstappen. Por ende, el neerlandés de Red Bull no tuvo reparo en lanzar una declaración que podría no caer bien tanto en el piloto británico como en la escudería McLaren.

¿Qué dijo Max Verstappen sobre Lando Norris previo al GP de Abu Dhabi?

Lando Norris tiene una diferencia importante sobre Max Verstappen para quedarse con el título de la F1 2025, por lo que, consciente de ello, previo al GP de Abu Dhabi el piloto de Red Bull aseguró que toda la presión es para él y McLaren, pues de lo contrario sería un gran fracaso para ambos.

Te puede interesar: ¿Qué resultados llevan al descenso al Santos de Neymar?

Te puede interesar: Esta es la paternidad de Thomas Muller sobre Lionel Messi

Según Verstappen, el sueño de cualquier piloto es quedarse con el campeonato, por lo que, una vez tan cerca, la presión aumenta considerablemente. Por ende, algunas personas no saben cómo manejar estos niveles de estrés, lo cual hace que la carrera final sea aún más complicada para el mismo Lando Norris.

Cabe mencionar que, en estos momentos, Lando Norris lidera la F1 con 408 puntos por los 396 que Max Verstappen tiene. En ese sentido, si el británico de McLaren se queda con el primer lugar en la última carrera de la temporada, será el nuevo campeón de la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuándo y a qué hora será el GP de Abu Dhabi?

Prepárate, pues la definición de una de las temporadas más intensas de la Fórmula 1 está más cerca que nunca. El Gran Premio de Abu Dhabi se llevará a cabo este domingo 7 de diciembre en punto de las 07:00 horas, tiempo centro del país. ¿Quién de los dos pilotos se quedará con el triunfo?

Max Verstappen
Lando Norris
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Formula E
Del estadio a la pista: Carlos Guerrero 'Warrior' y la nueva era de Fórmula E | Podcast de Fórmula E
Thumbnail
Formula E
Formula E | Dan Ticktum habla sin filtros sobre la Formula E y su futuro
Thumbnail
Formula E
Formula E | Actualidad y nuevos retos con Alberto Longo
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
×
×