AUTOMOVILISMO
El dardo de Checo Pérez a Red Bull tras la definición del Campeonato de Pilotos de la F1 2025

El piloto mexicano realizó una publicación en redes sociales refiriéndose a Red Bull que despertó sorpresa en los aficionados de la Fórmula 1

Rodrigo Acuña
AUTOMOVILISMO
Lando Norris se convirtió en el nuevo campeón de la Fórmula 1 compitiendo con el monoplaza de McLaren y Sergio Pérez aprovechó la oportunidad para no quedarse callado y apuntar contra Red Bull Racing. La escudería austríaca despidió a Checo en diciembre de 2024 en no muy buenos términos debido a su rendimiento durante la última etapa de la temporada, pero durante este 2025 se confirmó que el piloto mexicano no era el problema.

Checo Pérez y su posteo dedicado a Red Bull

En la red social de X, Checo Pérez citó un meme en el que el personaje Thanos (de Marvel) representa a Red Bull y le dice al piloto mexicano: “Quizás te traté muy duro”. Lo cierto es que el nacido en Guadalajara escribió “quizás” junto a un emoji de risas, lo que representa un mensaje claro hacia el equipo austríaco que tomó una decisión equivocada al terminar con su contrato de forma anticipada el año pasado. Ahora, Checo espera por su regreso en la F1 2026 .

El posteo de Checo Pérez tuvo miles de reacciones en redes, con casi 300,000 ‘likes’ en su publicación, demostrando que la fanaticada de la F1 apoya al piloto tapatío en esta ocasión. Pues Yuki Tsunoda, su reemplazo para este 2025, estuvo lejos de cumplir con las expectativas y a años luz del rendimiento que demostró Checo a lo largo de su estancia en Red Bull.

Checo Pérez nunca fue el problema de Red Bull

Con el fin de la F1 2025, quedó demostrado que Pérez nunca fue el problema de Red Bull. Liam Lawson duró apenas dos carreras como segundo piloto de la escudería para luego ser confirmado como piloto de Racing Bulls, mientras que Tsunoda tampoco estuvo a la altura, perdiendo su asiento de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, pues Isack Hadjar ocupará su lugar en 2026.

Checo felicitó a Lando Norris por su campeonato

Minutos más tarde, Checo Pérez mostró su felicidad y empatía hacia Lando Norris, felicitándolo por haberse convertido en el campeón de la F1: “Bravo, Lando Norris. Felicitaciones a ti y todo McLaren. Bien merecido”. Cabe destacar que el piloto tapatío tuvo un breve paso por la escudería británica, al cual catalogó como el peor de su carrera. Sin embargo, los últimos años remontaron y hoy son justos campeones.

Rodrigo Acuña

