Red Bull se decide: Esta es la decisión FINAL sobre Checo Pérez

Tras una temporada en donde CONSISTENCIA ha sido la palabra que ha definido al mexicano Checo Pérez, quien se ubica en la segunda posición del campeonato de pilotos, finalmente en Milton Keynes han dado el visto bueno para la renovación del tapatío.

De acuerdo al prestigioso medio alemán F1Insider, la estructura de la bebida energética mantendrá su dupla de pilotos para la próxima temporada, es decir, firmará una renovación de contrato con Checo Pérez, aunque aún no se ha mencionado por cuánto tiempo será dicho acuerdo.

“La puerta se cerró allí para Carlos Sainz. El equipo campeón del mundo todavía planea tener al mexicano Sergio Pérez como compañero de Verstappen”, reveló el medio mencionado.

Sabemos que Checo Pérez exigía a Red Bull un contrato por dos años y no sabemos si ha logrado convencer a los altos mandos del equipo austriaco, quienes tienen opiniones divididas. Christian Horner estaría de acuerdo con mantener al piloto de 34 años por dos años más, aunque por su parte, el asesor Helmut Marko ha dicho en repetidas ocasiones que no planean ofrecer un acuerdo multianual al piloto, pues quieren asegurarse de que no afloje su nivel carrera a carrera.

Sea como sea, a falta de una confirmación oficial por parte de Pérez o de Red Bull, todo apunta a que el mexicano seguirá en Milton Keynes la próxima temporada.

¿Cuándo corre Checo Pérez?

Este fin de semana se corre la séptima carrera de la temporada en Imola, el Gran Premio de Emilia Romagna, en donde Pérez buscará mantener su segundo lugar en el campeoanto de pilotos, o incluso acercarse a su coequipero Max Verstappen.

La carrera será este domingo 19 de mayo a las 7AM, tiempo del centro de México.