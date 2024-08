¿Puede Red Bull solucionar sus problemas con el auto para la próxima carrera?

Red Bull arrancó la temporada la Fórmula 1 con mucha fuerza. Su auto era indiscutiblemente el más dominante de la parrilla, pero poco a poco comenzó a rezagarse, mientras los principales rivales, como McLaren, Mercedes y Ferrari, mejoraron a pasos firmes, al grado de llegar al parón de verano con un mejor auto que el de la bebida energética.

Esto desató un sinfín de especulaciones que incluían una posible salida de Checo Pérez de Red Bull debido a sus últimos resultados, antes de que el equipo reconociera que el mexicano no era el culpable de todos los males.

Sin embargo, la presión seguirá sobre el piloto azteca y Red Bull, pues el mismo Helmut Marko ha advertido sobre lo difícil que será encontrar las fallas del RB20 y revertirlas, por lo que el Gran Premio de Los Países Bajos en Zandvoort, podría ser sólo una continuidad del dominio de McLaren y la fortaleza de Mercedes en las últimas citas.

“No hay nada que hacer durante las vacaciones de verano, lo que significa que no se puede trabajar en el coche”, dijo a Marko a Speedweek. “Tenemos que resolver nuestros problemas y averiguar dónde está el fallo, porque ya no tenemos el equilibrio en el coche si comparas la situación actual con las tres primeras carreras”.

Está claro que Red Bull intentará que en los Países Bajos, la carrera de casa de su piloto Max Verstappen, haya por lo menos igualdad de condiciones respecto a los autos rivales más fuertes, pero eso no está garantizado y tanto Max como Pérez podrían vivir nuevamente un fin de semana a contracorriente.

“Pero es difícil estimar con qué rapidez ocurrirá eso (encontrar las fallas y arreglarlas). No creo que la gran solución llegue en Zandvoort. Estamos haciendo un intenso brainstorming y también tenemos varias ideas. Pero aún no puedo decir qué implementaremos y cómo”, finalizó el directivo.