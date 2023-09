El piloto que sustituiría a Checo Pérez en Red Bull

Checo Pérez ha mejorado mucho en sus últimas carreras de la Fórmula 1, aunque su desempeño en los días de clasificación sigue sin ser el que Red Bull espera. El mexicano sigue batallando para colocarse en los primeros sitios, y los domingos suele enderezar el camino, terminando en mejor posición.

No obstante esto no termina de convencer al asesor de Red Bull, Helmut Marko, quien califica de “inconsistente” la labor del tapatío. Pérez no es consistente, no siempre está concentrado. Pérez tiene un contrato hasta 2024 y Norris hasta 2025. Desafortunadamente es ese tiempo”, señaló en una entrevista para ServusTV.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, subió al podio como segundo lugar el pasado fin de semana en Italia. Un resultado sobresaliente tomando en cuenta la dificultad de la carrera, y el hecho de tener que rebasar a un Mercedes (George Russell), y ambos Ferrari, que son sumamente veloces en las largas rectas del circuito de Monza.

Checo cumplió, pero el debate sobre su posible salida no se termina a pesar de que Christian Horner lo haya confirmado en repetidas ocasiones. Marko tampoco ha ayudado a cerrar esa discusión con sus últimas declaraciones, en las que aseguró que Norris es una de las opciones más viables para la estructura de la bebida energética.

“Norris es definitivamente un candidato para nosotros. En Toro Rosso ya habíamos llegado a un acuerdo con él en ese momento hasta que su manager se dio cuenta de que había una opción para contrato con Mclaren”, añadió el asesor.

“En términos de juventud y velocidad, nos vendría muy bien. Sergio, en cambio, ya tiene más de 30 años y espera su cuarto hijo. Así que él también tiene otros intereses, así que hay que ver qué pasa después” sentenció.