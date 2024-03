¡Ultimátum en Red Bull!: Ahora sí, este piloto está en la cuerda floja

Uno de los pilotos más populares de la Fórmula 1, estaría en riesgo de perder su asiento. Después de un Gran Premio de Australia en donde volvió a quedarse fuera de los puntos, la dirigencia de Red Bull habría enviado un ultimátum al australiano Daniel Ricciardo, piloto de la escudería hermana de la bebida energética, Visa Cash App RB.

Y es que Ricciardo ha dicho semana a semana que busca quitarle el asiento a Checo Pérez en Red Bull para la próxima temporada, pero sus resultados están lejos de abrirle las puertas para que eso ocurra. Al grado que internamente le habrían dado un ultimátum a uno de los pilotos más populares de la parrilla.

E-Prix de Sao Paulo R4, Temporada 10 de la Formula E | Resumen Completo

De acuerdo al diario neozelandés The New Zealand Herald, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, ya habría enviado un mensaje contundente a Ricciardo para que elevara su nivel. De lo contrario podrían tomar una decisión de cambio de asiento después del Gran Premio de China, es decir, dentro de dos carreras.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Confirman que Memo Ochoa saldrá de la Salernitana

En su lugar podría entrar Liam Lawson, quien fue suplente de Ricciardo durante cinco carreras de la temporada pasada cuando este se lesionó la mano, y cumplió con creces las expectativas. Incluso, el regreso de Ricciardo fue polémico debido al buen desempeño que tuvo Lawson.

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Daniel Ricciardo de Australia y la Scuderia AlphaTauri lleva un yeso en la mano después de estrellarse durante los entrenamientos, lo que lo ha excluido de competir en la carrera de este fin de semana antes del Gran Premio de F1 de los Países Bajos en el Circuito Zandvoort el 25 de agosto de 2023 en Zandvoort, Países Bajos.

¿Cómo le ha ido a Daniel Ricciardo esta temporada?

Además de que en sus carreras Daniel Ricciardo no ha sumado un sólo punto, su desempeño interno también ha estado lejos de lo esperado, pues ha sido superado claramente por su coequipero Yuki Tsunoda, quien ha estado por encima de él en las tres clasificaciones que hemos tenido.

Te puede interesar: Fernando Alonso, en pláticas con Red Bull: ¿Qué pasará con Checo?

A pesar de que Tsunoda terminó séptimo en Australia y Ricciardo decimosegundo, el piloto de 34 años aseguró que tiene confianza en que las cosas se va a enderezar.

“Para ser sincero, me siento bien, pero desafortunadamente por los resultados todavía no me siento genial. En las próximas una o dos carreras recibiremos algunas piezas nuevas para el coche. Entonces espero un cambio rápido. Y antes de que nos demos cuenta, volveremos a rendir de maravilla”, declaró.