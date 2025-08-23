El reemplazo de Gonzalo Piovi en caso de salir de Cruz Azul

La directiva de La Máquina se muestra dispuesta y le proporcionaría todas las facilidades para concretar su salida, consciente de que cuenta con alternativas sólidas en su plantel. Aunque, en las últimas horas se ha complicado el pase y puede llegar hasta caerse.

De cualquier manera, Carlos Vargas, cuya salida no se materializó en los últimos mercados, emerge como el candidato natural para ocupar la posición. Además, el joven Raymundo Rubio, producto de la cantera cementera, y también Jaziel Mendoza quien podría recibir mayores oportunidades en el primer equipo.

Para el club de la Florida, dirigido por Javier Mascherano, Piovi representaría un gran refuerzo en la zona defensiva en su búsqueda por los títulos de la temporada. El equipo de la MLS, que cuenta con leyenda del nivel de Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, busca fortalecer su zaga de cara a la fase final de la campaña en el futbol de los Estados Unidos.

La Máquina, preparada ante cualquier baja

Mientras las negociaciones parecen caerse, Cruz Azul ha demostrado tener una gran planificación deportiva ante posibles bajas como esta. Con Chiquete, Ditta y el talento juvenil esperando su oportunidad, La Máquina está preparada para afrontar una eventual salida de Piovi sin perder solidez en el sector defensivo.

El mercado norteamericano cierra el este 21 de agosto, por lo que ambas instituciones trabajan contra reloj para concretar esta operación que marcaría el futuro inmediato del defensa argentino. En caso de que la negociación no se llegue a concretar, los de La Noria mantendrían su plantilla de cara a lo que resto del Apertura 2025 y con la misión de que el primer semestre de Nicolás Larcamón resulte en título.

