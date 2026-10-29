¡Reencuentro histórico! El partido de la Liga MX que volverá a disputarse después de 12 años en el Apertura 2026

Después de 12 años fuera de la Primera División del balompié mexicano, el futbol los vuelve a reunir en un duelo de alto voltaje. Durante la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026, las Chivas reciben al Atlante para revivir un choque con mucha historia, ahora adaptado al ritmo contemporáneo de la Liga BBVA MX.

Este esperado reencuentro se da luego del largo periodo que la escuadra azulgrana pasó batallando en la división de plata. Ahora, el impecable césped del Estadio Akron será el escenario perfecto para que el Rebaño Sagrado le haga los honores a los Potros de Hierro, en un compromiso pactado en punto de las 19:07 horas (tiempo del centro de México).

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¿Cómo fue su último enfrentamiento en la Liga MX entre Chivas y Atlante?

Para dimensionar la nostalgia de este enfrentamiento, es inevitable recordar cómo fue su último partido liguero en el Clausura 2014, el cual terminó con un tenso empate 1-1. Fiel a la presión de aquel momento, resultó ser un trámite sumamente cerrado y de pocas acciones reales de peligro, donde ambas escuadras priorizaron no equivocarse antes que arriesgar de más en el ataque por el tema del descenso.

En aquel encuentro, el delantero ecuatoriano Michael Arroyo (antes de ser figura del América) fue el encargado de encender la ilusión al adelantar al equipo azulgrana. Sin embargo, el defensor Carlos Gerardo Rodríguez apareció para conseguir la igualdad definitiva a favor del conjunto rojiblanco.

Ese punto repartido tuvo un impacto letal en el tema porcentual y fue completamente insuficiente para las aspiraciones del Atlante. En ese momento, el empate mantuvo a los Potros a cuatro unidades de la salvación, sentenciando una dolorosa batalla por el no descenso que terminarían perdiendo de forma definitiva al concluir ese mismo torneo.

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Enfrentamientos históricos entre ambos clubes a lo largo de la Liga MX

Ambos clubes son pioneros de la época profesional, figurando de la temporada 1943-44. Sus partidos durante las décadas de los 40 y 50 arrastraban a grandes multitudes, forjando una rivalidad natural que contrastaba la identidad del barrio capitalino con el orgullo cien por ciento mexicano del estado de Jalisco.

El choque más relevante en Liguillas de torneos cortos se dio en los Cuartos de Final del Clausura 2004. En el juego de ida, los Potros ganaron 2-0 en la cancha del Estadio Azteca, pero en la vuelta dentro del Estadio Jalisco, el Guadalajara se impuso con un marcador de 3-1. Con el global empatado 3-3, los rojiblancos avanzaron a las Semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general.

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