Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora en el Apertura 2026: fecha del próximo partido de Xolos de Tijuana

Gilberto Mora volvió a las canchas y los aficionados ya esperan su próxima aparición con los Xolos de Tijuana. Luego de varias semanas sin actividad por molestias físicas, el mediocampista mexicano reapareció ante el América y ahora tendrá por delante una nueva oportunidad para sumar minutos en el Apertura 2026.

El siguiente compromiso del conjunto fronterizo será contra Rayados de Monterrey, este sábado 31 de octubre en el Estadio BBVA. El encuentro corresponde a la Jornada 15 de la Liga BBVA MX y llega en un momento importante para Tijuana, que busca mantenerse en puestos de clasificación.

Sin embargo, aunque Mora ya tuvo actividad frente a las Águilas, su presencia en el once inicial todavía dependerá de Sebastián Abreu. El entrenador deberá decidir si el futbolista de 18 años comienza como titular o vuelve a ser una alternativa desde el banquillo.

|Foto: X @Xolos

¿Cuándo y a qué hora juega Xolos de Tijuana contra Monterrey?

Monterrey y Xolos se enfrentarán el sábado 31 de octubre. El silbatazo inicial será a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, es decir, a las 18:05 horas en Tijuana. El escenario será el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León.

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Para Gilberto Mora, este compromiso representa la posibilidad de darle continuidad a su regreso. No obstante, los minutos que pueda disputar estarán sujetos a la convocatoria y a las decisiones del cuerpo técnico.

¿Cómo fue el regreso de Gilberto Mora con Xolos?

Mora reapareció el miércoles 28 de octubre durante el empate 1-1 entre América y Tijuana, en el partido pendiente de la Jornada 7. El mexicano ingresó al minuto 57 por Ángel Zapata y recibió una ovación del público en el Estadio Banorte.

Su anterior encuentro con los fronterizos había sido el 20 de septiembre ante Pachuca. En aquella ocasión, Xolos empató 2-2 en el Estadio Hidalgo y el mediocampista convirtió uno de los goles de su equipo.

Tras recuperar al juvenil, Abreu cuenta con otra alternativa para afrontar el cierre de la fase regular. Tijuana aparece en el séptimo puesto con 21 puntos después de 14 partidos, por lo que sumar ante Monterrey puede ayudarlo a sostener sus aspiraciones de clasificación.