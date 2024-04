Referente del futbol mexicano habló sobre el descenso en la Liga MX

Atlético San Luis no ha tenido un buen Torneo Clausura 2024 y Javier Güemez, su capitán sabe que no han estado a la altura de las expectativas. El mediocampista mexicano fue tajante y reiteró que aunque no haya descenso, habrá consecuencias al final del semestre.

“Si yo no tengo buenos resultados, me quedo sin trabajo esa es mi presión, aunque no tenga descenso, imagínate cómo están los de Tijuana que no le han dado la vuelta”., mencionó el capitán potosino. Cabe recordar que, el conjunto fronterizo es el único equipo de la Liga MX que no sabe lo que es ganar en el Torneo Clausura 2024.

¿Un torneo para el olvido?

Además, el ex jugador del Club América aceptó que el equipo no ha podido encontrar ritmo en el presente certamen y saben que es complicado calificar a la fase final: “Estoy muy apenado con mucho sentimiento por no poder desarrollarme en este torneo como mis compañeros también, sabemos que al final de corte va a haber una evaluación de todos, claro que hay presión. Los resultados lo dicen tal cual, sí sería un retroceso porque no estamos cumpliendo con los objetivos trazados, que es calificar”., dijo Javier.

Cabe recordar que, San Luis décimo tercero de la tabla general con 13 unidades cosechadas producto de cuatro triunfos, un empate y nueve descalabros. De hecho, tendrá que pelear con Santos Laguna (dos puntos más) por el último peldaño a play-in.

En la próxima jornada enfrentarán al Atlas de Guadalajara en la que posiblemente sea la última llamada para ambos equipos en el torneo y después se tendrá que medir a los Diablos Rojos del Toluca, el actual líder del Clausura 2024 y que ya tiene asegurado su boleto a la liguilla.

