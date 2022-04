Refuerzo de Diablos sufre conmoción cerebral; está en duda

El manager de Diablos Rojos del México, Juan Gabriel Castro informó este miércoles que uno de sus refuerzos para esta temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol, Chad de la Guerra, está en la lista de lesionados por un problema en el cerebro.

Chad de la Guerra fue anunciado como refuerzo de los escarlatas el pasado 10 de marzo, tuvo algunos entrenamientos y después no ha estado en las prácticas ni tampoco en los juegos de la Interliga de la LMB 2022.

El manager Castro, en una rueda de prensa virtual indicó que el jugador recién contratado y que puede jugar de segunda base o tercer, además de desempeñarse en las paradas cortas, no tiene ahora una fecha de regreso hasta que se mejore de su salud.

Las palabras de Juan Gabriel Castro sobre Chad de la Guerra

“Sobre Chad, si no me equivoco hace más de quince días tuvo un problema de conmoción en su cerebro, en su cabeza, no se ha podido recuperar al cien por ciento. Gracias a Dios está mejor comienza a hacer actividad y esperemos que de ahora en adelante pueda hacer más. Primero que nada estamos analizando su salud, eso es prioridad y una vez que esté listo va a agarrar turnos, se va a poner en forma y ya ahí veremos qué decisión se tomará. A él se le firmó para quedarse con el equipo y ese es el plan y ya veremos cómo se desarrollan las cosas con él”.

Encantado Juan Gabriel Castro con Ramón Flores

Además explicó que el refuerzo Ramón Flores por ahora los ha sorprendido no solo por su rendimiento en el diamante, sino el modo en el cual se ha integrado a la novena de los escarlatas.

“Sobre Ramón Flores, no lo había visto jugar pero ha causado una muy buena impresión, en todos los aspectos como beisbolista y creo que dentro del club house se ha adaptado bastante bien y es una buena adquisición para los Diablos”, sentenció el manager.