Mundial México 2026
ES CLAVE: las reglas de grupos que debes conocer antes del Sorteo del Mundial 2026

No todas las selecciones pueden ir juntas y ya no son 8 grupos como antes; el sorteo será apasionante

Instagram FIFA.
Diego Gonzalez
Mientras que ya se sabe dónde ver el Sorteo del Mundial 2026 , muchos no conocen del todo cómo son las reglas para la cita máxima de la competencia que emociona al mundo entero. Por ejemplo, uno de los cambios con respecto a las justas anteriores es que ya no serán 8 grupos, sino que se dividirá en 12, por pasar de 32 a 48 selecciones.

Con la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan sobre la Selección Mexicana y sus partidos de preparación de noviembre . Pero otros ya están enfocados en lo que será el Sorteo, que tiene como regla primordial poner a los 3 países organizadores (México, Estados Unidos y Canadá) como cabezas de serie.

La fecha EXACTA del Sorteo del Mundial 2026: el horario en el que se definirán los grupos
IA
Las reglas del sorteo del Mundial 2026.

Las principales reglas del Sorteo del Mundial 2026

Siempre según la información oficial de la FIFA, el Sorteo será para definir a los 12 grupos de la Copa Mundial 2026, los cuales estarán compuestos por 4 países. Las 48 selecciones clasificadas (antes eran 32) serán divididas en cuatro bombos, cuya distribución tiene que ver con el ránking del máximo ente del futbol mundial (España, Francia y Argentina lo lideran).

Los cabezas de serie que ya se conocen son Estados Unidos, México y Canadá por ser los países sede. Además, seguramente estarán las mejores selecciones del mundo. Por el lado de los organizadores, estarán en grupos que garanticen que sus partidos se jueguen en sus territorios en fase de grupos.

Entre los requisitos, uno que se destaca es que se evitará que equipos de la misma confederación compartan grupo; solo las selecciones de la UEFA se podrían cruzar en la fase de grupos, puesto que tienen más equipos participantes que zonas posibles (12). Es decir, México no estaría con ningún país de la Concacaf, al menos según la información que trascendió hasta ahora.

Los detalles del sorteo del Mundial 2026

Entre los detalles más destacados sobre el sorteo del Mundial 2026, la fecha es primordial: será el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 en punto de las 10 de la mañana del Centro de México. Asimismo, y no menos importante, los mexicanos podrán ver este evento tan importante por la pantalla de TV Azteca, así como también estará presente en la web oficial de la FIFA.

Muchos también se preguntan dónde será el sorteo. El Mundial 2026 comenzará fuera de México, puesto que el sorteo de la Fase de Grupos será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., Estados Unidos. El mundo del futbol seguramente estará paralizado por este evento. ¿Qué rivales le tocará a la Selección Nacional?

Curiosidades del deporte
