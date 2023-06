Regresaría el Ascenso y Descenso a la Liga MX ¿Cuándo sería?

Desde que se tomó la decisión de eliminar el Descenso en la Liga MX por parte de los dueños de los clubes, se despertó una de las mayores críticas por parte de la prensa y los principales líderes de opinión, que cuestionaron la falta de competencia en el campeonato y las consecuencias inexistentes luego de realizar una temporada negativa.

Luego del papel que cumplió la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2023, se esperaban algunos cambios que pudieran mejorar la Liga MX y que pudieran contribuir a dar ese salto de calidad en los momentos importantes en el escenario internacional.

¿Cuando regresa a la Liga MX el Descenso del clubes?

De acuerdo con lo publicado por David Medrano, ya habría una fecha definida para volver con el formato de Descenso en la Liga MX para los próximos torneos. Los directivos estiman que este procedimiento en el campeonato será factible 2 años después de tener los cuatro equipo de la Liga de Expansión certificados para poder pelear por un boleto. Esta condición llega una vez que existan Campeón de Campeones, dicho título lo disputaron el Tapatío y Atlante, aunque el club rojiblanco no podría ascender dado que es una extensión de Chivas.

“A unas horas de conocer si alguno de los tres clubes que presentaron la solicitud de certificación en Liga de Expansión, es importante recordar que el descenso se reactivará dos años después de que uno de los cuatro equipos certificados se convierta en Campeón de Campeones de Expansión y, por ende, el cuadro 19 de la Liga MX” publicó David Medrano en su columna para el diario Récord.

“Mientras no haya cuatro equipos y alguno de ellos sea Campeón de Campeones, no hay fecha para reactivar el descenso, ya que lo único claro, de acuerdo al reglamento, es que habrá descenso dos años después de que ascienda un club de Expansión y mientras no haya por lo menos cuatro certificados no hay posibilidad de ascender y a la fecha solamente hay uno”, sentenció nuestro colaborador.

Por tanto, el formato del Descenso en la Liga MX dista de estar cerca, y se completaría una vez que se cumplan las condiciones que han impuesto en la junta de dueños los directivos de cada club.