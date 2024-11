Reinaldo Rueda se pronuncia tras la agresión a Javier Aguirre

Reinaldo Rueda lamentó la agresión que sufrió Javier Aguirre en Honduras. El DT de los hondureños tiene un respeto muy grande por el estratega de la selección mexicana.

“Fue un acto criminal, fue un acto de cobardía que seamos el blanco de un desquiciado mental. Creo que tenemos que construir, ustedes son comunicadores y deben orientar a la afición y deben evitar que se repitan estos casos. Las redes y las comunicaciones se dejan incendiar y provocar. Tenemos que cuidar el futbol, fue una vergüenza ante el mundo, como los subdesarrollados”, comentó el estratega de los catrachos.

Javier Aguirre busca que México haga un partido casi perfecto

Javier Aguirre deberá contar con sus mejores piezas para lograr la remontada ante Honduras en el estadio Nemesio Diez.

“Tuvieron sus ocasiones en el Azteca, al final logró igualar la contienda, espero que tengamos la paciencia que durante 90 minutos podamos no precipitarnos, la prisa es mala compañera. Espero que estén tranquilos, que aprovechen las oportunidades, es un partido casi perfecto. Equilibrio, ese, mantener equilibrio ideal y futbolístico. Eso buscamos los entrenadores, yo prefiero ganar 5-4 que 1-0, yo prefiero que mi equipo no reciba gol y haga el mayor número de goles posible. Es un reto, hemos hablado y convencidos, muchos ya estuvieron en esta situación, trataremos de hacer un partido casi perfecto, en defensa evitar que nos hagan daño, vigilancia, en ataque aprovechar”, dijo el Vasco.

Finalmente, se refirió a la calidad de los jugadores catrachos.

“Me sorprendió que no iniciara Palma, sorprenderme que aprovecharan sus circunstancias, la ausencia de Choco Lozano no se notó, siendo que sea un gran jugador junto con Rodríguez y Rosales, son jugadores de primer nivel. A Choco los enfrenté en España, creo que es un equipo, que se armó bien, defendió bien, tuvo sus ocasiones y eso fue la diferencia”, sentenció Aguirre previo al duelo ante Honduras en el estadio Nemesio Diez.

