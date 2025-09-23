Relación entre Vinicius y Xabi Alonso estaría rota; ¿a qué clubes podría llegar si deja al Real Madrid?

El Balón de Oro consideró que Vinicius fue el jugador número 16 de su lista entre los mejores del año, hecho que causó la molestia en su entorno. Aunado a ello, el brasileño no la estaría pasando nada bien en el Real Madrid, curiosamente, desde la llegada del técnico español Xabi Alonso.

Para nadie es un secreto que la relación entre Xabi Alonso y Vinicius Jr. no sería la mejor, y para prueba de ello está el triste funcionamiento que el brasileño ha tenido en este inicio de temporada. Ante ello, algunos clubes comienzan a preparar una oferta por el carioca en caso de que este decida abandonar al cuadro merengue.

¿Qué clubes podrían buscar el fichaje de Vinicius proveniente del Real Madrid?

Desde España se ha reportado que Vinicius Jr no descarta salir del Real Madrid, club que lo fichó en el 2018, luego de los conflictos que ha tenido con su entrenador. En este sentido, podrían existir algunas ofertas realmente importantes de parte de escuadras de la Premier League o la Bundesliga.

Equipos con un valioso poder adquisitivo, como lo son el Manchester City, el Chelsea, el Liverpool o el Arsenal, podrían estar atentos a la situación del futbolista brasileño de la misma forma que ocurre con el Bayern Múnich. Y si bien nada es oficial hasta ahora, el próximo periodo veraniego de transferencias podría traer consigo uno de los fichajes bomba de los últimos años.

¿Cuándo termina el contrato de Vinicius con el Real Madrid?

Se sabe que el contrato actual de Vinicius Jr. con el Real Madrid finaliza en el verano del 2027; es decir, en poco menos de dos años. Ante ello, de concretarse su salida la misma podría planearse a partir de los próximos meses, esto si el conjunto merengue desea recibir una jugosa cantidad por su aún futbolista.

¿Cuál es el valor actual de Vinicius Jr?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el valor en el mercado de Vinicius Jr ronda los 170 millones de euros , una cantidad que, a priori, luce bastante elevada. No obstante, la misma solo es una estimación del valor real del futbolista, por lo que si desea salir del club la misma podría negociarse al mejor postor.