Helmut Marko le abre las puertas a Checo Pérez para renovar su contrato

Uno de los temas más discutidos a lo largo de la temporada de la Fórmula 1 que está por empezar será el de Checo Pérez y una posible renovación (o no), con Red Bull. El mexicano comienza este sábado en Bahrein su cuarto año con la estructura de la bebida energética y tiene la mira puesta en una posible extensión de contrato.

Todo indica que alargar la estancia de Checo en Milton Keynes también sería lo más cómodo para Red Bull. Pero primero, el mexicano deberá demostrar que sigue siendo esa opción ideal para acompañar a Max Verstappen en la pista.

E-Prix de Diriyah R3, Temporada 10 de la Formula E | Resumen Completo

“Todavía tiene contrato hasta 2024. Eso depende de él. Si rinde en la misma forma que en las últimas carreras, entonces podremos hablar fácilmente de una nueva prórroga“, dijo e asesor de la organización, Helmut Marko, previo al primer Gran Premio de la temporada que se corre este sábado.

En la parrilla hay muchas opciones en caso de que Checo no rinda al nivel esperado. De entrada, el español Carlos Sainz no continuará con Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton al equipo rojo; pero también se han destapado otras posibilidades con Alex Albon, quien públicamente ha dicho que está listo para regresar a Red Bull, o el mismo Daniel Ricciardo, quien fue llamado del retiro la campaña pasada para sustituir a Nyck de Vries en Alpha Tauri, pues el neerlandés no estaba dando los resultados esperados.

Te puede interesar: ¿Por qué se correrán los GP de Baréin y Arabia Saudita en sábado?

Sin embargo, Ricciardo ya estuvo una vez como coequipero de Max Verstappen y no pudo con la presión, por lo que decidió hacerse a un lado. Además, Helmut Marko señaló que para que el australiano esté dentro de la baraja de opciones, tiene que elevar su nivel conductivo respecto a la temporada pasada.

“Ricciardo tiene que demostrar que puede competir claramente con Tsunoda. Entonces podría ser un candidato”.

REUTERS

Te puede interesar: Red Bull avisa a Checo Pérez que hay cambio de planes previo al arranque de la temporada

¿Cuándo inicia la Fórmula 1 en 2024?

La Fórmula 1 arranca esta semana con las primeras prácticas libres el jueves 29 de febrero, el tercer ensayo y la clasificación el viernes 1 de marzo, y el sábado a las 8 AM, tiempo de México, se correrá el GP de Bahrein.