Que renueven al ‘Tata’ Martino ya | El Dictado

Es necesario que México experimente un proceso largo sin importar el resultado en Qatar, sobre todo de cara al Mundial de México en 2026

Esta semana Gerardo Torrado aseguró que sería interesante que el ‘Tata’ Martino continúe como técnico e la Selección Azteca después del Mundial 2026, algo que me parecería absolutamente fantástico e incluso me gustaría que esto se anunciara antes del Mundial de Qatar, es decir, que no importe el resultado para determinar que por fin vamos a tener un proceso largo en la Selección Azteca.

Para que se den una idea, Alemania, en toda su historia no ha llegado a los 15 entrenadores. Nosotros, solo en el siglo XXI, llevamos 16, y eso sin contar los casos de algunos estrategas que tuvieron dos interinatos, algunos hasta tres.

En México apenas nos estamos acostumbrando a los procesos de cuatro años. La Volpe, Osorio, y el ‘Tata’ Martino. Normalmente, el camino al Mundial es absolutamente turbulento. A la siguiente Copa del Mundo ya estamos calificados, se jugará en México y sería maravilloso darle continuidad al proyecto.

