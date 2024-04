¿Poca confianza? Se reporta Estadio “vacío” para el Cruz Azul vs Rayados

Continúa la actividad de la jornada 14 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y uno de los partidos más llamativos del día es el de Cruz Azul vs Rayados. Además, se verán las caras: León vs Querétaro, Tigres vs Pachuca, Chivas vs Puebla y Santos Laguna vs América.

El conjunto de Cruz Azul llega de empatar ante Pumas 0-0. Se encuentra en el sexto lugar con 23 puntos conseguidos tras ganar siete encuentros, empatar dos y perder cuatro. Necesita conseguir los tres puntos para acercarse a la lucha de lugares directos a la Liguilla.

Por otra parte, Rayados se ubica en el segundo lugar de la tabla con 28 puntos conseguidos. En su último encuentro perdió 0-2 ante Chivas en el Estadio BBVA. Además, llega de jugar entre semana ante el Inter Miami en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Partido que lograron ganar 1-2.

El partido será en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México. Ambos equipos se encuentran peleando por conseguir un lugar directo a la Liguilla o asegurar su boleto a Play In.

Resumen: Mazatlán 0-4 Pumas | Jornada 14 del Clausura 2024

Te puede interesar: Ver GRATIS y EN VIVO Santos vs América | Jornada 14 Liga BBVA MX

Reportan pocos boletos vendidos



A pesar de ser un partido llamativo y de una rivalidad importante entre ambos equipos. Hasta el momento, quedan muchos lugares disponibles para poder acceder al estadio. Situación que sorprende pues la afición celeste había logrado mantener el inmueble con una gran cantidad de personas alentando al club.

Muchaaaaa muchaaaaaaaaa disponibilidad de boletos para el juego de hoy pic.twitter.com/aGrhQpeRsM — Únicamente Azules. (@uazules_) April 6, 2024

Es posible que con los últimos resultados y el precio de los boletos, un sector haya preferido no asistir al encuentro. Por el momento, las zonas en las que se han vendido la mayoría de boletos son en los costados del medio campo del Estadio.

Las estadísticas que podrían definir el Santos vs América | Jornada 14 Clausura 2024 | Azteca Stats

Te puede interesar: El mensaje de Santiago Giménez tras el apoyo de los aficionados