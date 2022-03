Reportan contacto entre el papá de Messi y el Barcelona para volver

Los abucheos que la afición del PSG le lanzó a Lionel Messi, parece que cambiará el rumbo del argentino. El papá del futbolistas, habría iniciado contactos con el Barcelona para un regreso de la ‘Pulga’ para la próxima temporada.

La eliminación del PSG en la Champions League, dejó realmente molesta a la afición parisina. Al grado de que ninguno de sus futbolistas se salvó de los abucheos y silbidos, a excepción de Kylian Mbappé, quien consideran que fue el mejor del equipo en la eliminatoria frente al Real Madrid.

Te puede interesar: LaLiga descarta que Barcelona pueda fichar a Haaland

Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

Messi volvería al Barcelona

Hace algunos días se anunció que el Barcelona le haría un homenaje a Lionel Messi. Ahora, el regreso del argentino al Camp Nou no suena tan descabellado, apenas un año después de que saliera por los nuevos protocolos de LaLiga Española.

El periodista Gerard Romero, encargado de darle seguimiento al entorno del Barcelona en España, fue quien señaló los contactos entre el padre de Lionel Messi con el club. No se dieron más detalles sobre las condiciones en las que cerraría el acuerdo pero la vuelta de la ‘Pulga', ahora es un tema latente en LaLiga.

Messi termina contrato con el PSG en verano del 2023. Pensar en una negociación con el conjunto parisino, no suena tan descabellado, tomando en cuenta que hasta ahora no ha logrado adaptarse al futbol de Francia y el gran objetivo por el que lo llevaron al club, que es la Champions League, ya no es posible.

El regreso de Lionel Messi al Barcelona coincidiría además con la llegada de Xavi Hernández al banquillo. De la mano del técnico español, el Barcelona ha recuperado la mística y se encuentran peleando por ganar la Europa League, además de que han ascendido posiciones en LaLiga.

Te puede interesar: Exentrenador del Barcelona es opción para dirigir al América