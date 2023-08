Reportan como desaparecido a exjugador de los Pumas

Un exjugador de Pumas ha sido reportado como desaparecido este domingo 6 de agosto de 2023. Acusado de narco en 2022 y luego de haber pasado un periodo detenido y ser puesto en libertad, se desconoce el paradero del juvenil que formaba parte de las inferiores del Club Universidad Nacional.

La familia de Diego Rodríguez, ha informado a las autoridades la desaparición de ‘El Kalusha’, quien se desempeñaba como defensa central en el cuadro de la UNAM.

De acuerdo a los reportes, en agosto de 2022 el exfutbolista del conjunto del Pedregal fue detenido portando armas y droga tras enfrentarse a tiros contra las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En su paso por Pumas, ‘El Kalusha’ no pudo acomodarse en Primera División, jugando con las inferiores pasando por todas las categorías de juveniles. Con el primer equipo, el exdefensor tuvo su debut en la Copa MX, no obstante, su carrera no pudo prosperar tras ligarse al narcomenudeo.