Reportes indican que Chivas ya tendría nuevo contrato con la marca que los vestirá

El equipo de las Chivas estaría por dar un giro radical y no se trata de jugadores, de refuerzos extranjeros o tema deportivo, el cuadro rojiblanco podría ya haber llegado a un acuerdo contractual con la marca deportiva de la palomita, para que sea, la que vista al rebaño próximamante.

Chivas está en el último año de contrato con su marca actual y el equipo de la familia Vergara escuchó propuestas, para tener un patrocinador principal y parece que todo se ha resuelto dejando de lado los actuales, que todavía tienen el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que contempla el primer semestre del 2026.

Pero desde ahora hasta antes del verano del 2026 Chivas y el que sería su nueva marca, trabajarán para tener los nuevos uniformes y estrenarlos en el Apertura 2026, apenas después de la Copa del Mundo del 2026.

Chivas así regresa con esta marca que tuvo una historia muy breve con los tapatíos, y mientras esto se confirma, los aficionados rojiblancos han externado su emoción por esta nueva etapa que se avecina, y muchos se han tomado la libertad de proponer estilos, diseños y consejos de cómo deberían de ser esos nuevos uniformes de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

¿Chivas firmará con la marca de la palomita un contrato a largo plazo?

Además, es una incógnita el tiempo que Chivas y esta marca de la palomita trabajen juntos, si es por temporada deportiva que contempla de verano a verano, si se aventuran a firmar un contrato multianual que los lleve a tener una relación a largo plazo.