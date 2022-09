Reportan que Chivas jugaría en España ante club ‘top’ de LaLiga

Los clubes de la Liga BBVA MX seguirían adquiriendo gran protagonismo a nivel mundial, pues si los últimos reportes son correctos, Chivas iría a jugar a España ante uno de los equipos que suele estar en el ‘top’ de LaLiga, hecho que sería muy interesante.

Hace unas semanas clubes mexicanos ya jugaron ante europeos, pero en Estados Unidos, tales como América vs Manchester City o las mismas Chivas vs Juventus. Pumas fue el único que sí fue a Europa, ya que se midió al Barcelona en el Camp Nou.

10 preguntas rápidas con Chicote Calderón, jugador de las Chivas

¿Contra quién jugarían las Chivas en España?

De acuerdo a información de ‘ESPN’, el ‘Rebaño’ de Ricardo Cadena viajaría a España en 2023 para enfrentar al Athletic de Bilbao, equipo que suele estar en la parte alta de la tabla, peleando por puestos de Champions o Europa League.

Si esta información es correcta, se comenta que Chivas visitaría el Estadio San Mamés, para jugar ante el Athletic de Bilbao, pero ellos no serían los únicos, ya que 3 equipos más de cada país acudirían a esta gira.

Se rumora que serían 4 equipos mexicanos y 4 españoles los que se medirían en el primer semestre del año 2023, mismos que aún no estarían del todo definidos, pues hay un par de ‘condicionantes’ que tendrían que ver antes de pactar algo.

Algo que restaría atractivo es que, según la información, los equipos españoles no tendrían que tener compromisos en competencias europeas, pues se podría empalmar con el calendario e impedir que se diera, así que no veríamos al Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, entre otros, si es que no son eliminados pronto.

El futbol mexicano sigue en busca de concretar partidos y tener más actividad ante equipos grandes del mundo, pues así como la MLS lo ha hecho, quieren ser protagonistas alrededor del mundo.