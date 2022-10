Max Verstappen apaga a los Mercedes y se hace con la pole

El campeón del mundo reaparece en el momento más importante en lo que va del fin de semana de la Fórmula 1. Max Verstappen se hizo con la pole, manteniendo la diversidad de pilotos que la han conseguido en la nueva era de este campeonato mundial en la Ciudad de México. Siete distintos en estas siete ediciones.

Ha sido la clasificación más cerrada en lo que va del campeonato. Checo Pérez tendrá que hacer un trabajo perfecto si pretende hacer historia este domingo, pues hay más competencia de la esperada.

Los Mercedes obtuvieron las posiciones 2 y 3. Se perfilaban para ir por la punta después de impresionar con sus tiempos este fin de semana, especialmente en la tercera práctica . Pero Verstappen se manifiesta en formas y tiempos inesperados, arrebatándoles esa posibilidad.

Te puede interesar: Alexander Albon recibe en pits a las estrellas de la WWE

Aún así, nadie les quita la mejor clasificación que han tenido en el año. “Nos han entregado un auto extraordinario para este fin de semana”, reconoció George Russell, mientras que Lewis Hamilton aseguró que “debemos seguir empujando, pero estoy muy contento con la posición.

Los cuatro fantásticos compiten en el Gran Premio de México

Checo Pérez sufre un problema eléctrico

El mexicano finalizó cuarto. Largará desde la segunda fila. Un resultado regular en el papel, y bueno tras la explicación del mexicano sobre los problemas que tuvo con su auto.

“Una pena, creo que hoy podríamos haber peleado por la pole”, explicó el tapatío. “Tuve un problema eléctrico en toda la sesión, tuvimos que cambiar una caja eléctrica y perdimos conexión. En las vueltas no sabía dónde estaba, no tenía referencias, pero bueno, casi me quedo fuera en la Q2 y ser cuarto no es un mal resultado pero me hubiera encantado estar dentro de los tres primeros para tener una posibilidad de ser tomar eñ primer lugar mañana desde la curva 1".

Sus declaraciones explican por qué no pudo activar de forma óptima el DRS en ninguna de sus vueltas de la Q1 y durante la segunda etapa de la clasificación estuvo en zona de eliminación durante varios minutos.

Te puede interesar: Checo Pérez inicia en la cuarta posición en el Gran Premio de México

Lo cierto es que Red Bull se ha afinado justo a tiempo. Verstappen fue el único que rompió la barrera del minuto con 18 segundos (1:17:775), alejándose de los Mercedes por más de tres décimas, consiguiendo la decimonovena pole en su carrera, y sexta en esta campaña.

Para Checo, hay mucho por delante. “Lo vamos a intentar todo el día de mañana para hacer una buena carrera”, subrayó tras la clasificación.