El Barcelona golea al Napoli y avanza a Octavos de Final

Apareció la mano de Xavi Hernández. El Barcelona fue a Italia, al Estadio Diego Armando Maradona, y venció al Napoli 4-2 (global 5-3) para clasificarse a los Octavos de Final de la Europa League.

Jordi Alba se encargó de encaminar al los Culés para conseguir el resultado. En un tiro de esquina mal cobrado por los napolitanos, los españoles iniciaron un contra golpe, que terminó en los pies del defensor para abrir el marcador.

#UEL El @FCBarcelona_es también sabe matar al contragolpe. Menudo gol de Jordi Alba 👇 pic.twitter.com/aX3B08muBW — GOAL España (@GoalEspana) February 24, 2022

Después apareció Frankie de Jong. El mediocampista se sacó de la "chistera" un disparo que terminó en el ángulo del arquero local, que poco pudo hacer para poder detener la "pincelada" del de Países Bajos.

Una obra de arte el gol de Frankie de Jong 👏 pic.twitter.com/crsi3zR6uF — Theo_HN❤💙 (@TheoHernandez_8) February 24, 2022

El Napoli se acercó en el marcador, aunque de poco les sirvió. Ter Stegen cometió una falta en los linderos del área, que no se revisó en el VAR; Lorenzo Insigne marcó desde los 11 pasos.

En la agonía del primer tiempo, Piqué alargó la ventaja (1-3); y en la segunda mitad, al minuto 59' Aubameyang sentenció el partido para que el Barcelona se instalara en los Octavos de Final de la Europa League, a pesar del esfuerzo de los locales que consiguieron uno más del pie de Mateo Politano.

Barbaridad de gol hizo Pierre Emerick Aubameyang, directo al ángulo para poner una ventaja importantisima.



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Napoli vs Barcelona | Europa League | Previa

Con el marcador empatado 1-1, este jueves el Napoli y el Barcelona buscarán su pase a los Octavos de Final de la Europa, en el partido de vuelta de los 16vos de final de dicho certamen del Viejo Continente.

En la ida, los italianos lograron ponerse al frente en el Camp Nou, gracias al tanto de Piotr Zielinski al minuto 29; la igualada llegó desde los 11 pasos obra de Ferran Torres, para definir todo en el Estadio Diego Armando Maradona.

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Estadísticas Napoli vs Barcelona | Europa League

Alineaciones Confirmadas Napoli vs Barcelona

Napoli

Portero: A. Meret

Defensas: G. Di Lorenzo, K. Koulibaly, A. Rrahmani y M. Rui

Medios: F. Peña, D. Demme, E. Elmas, P. Zielinski y L. Insigne

Delatero: V. Osimhen

Barcelona

Portero: M. ter Stegen

Defensas: J. Alba, S. Dest, G. Piqué y R. Araujo

Medios: F. de Jong, P. Gonzalez, S. Busquets

Delanteros: F. Torres, P. Aubameyang y Adama

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