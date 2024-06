¡Debut soñado! Suiza vence 3-1 a Hungría en la Eurocopa 2024

La Selección de Suiza logró llevarse la victoria ante Hungría al ganarle 3-1. El partido fue dominado por los Suizos desde el inicio pues lograron ponerse arriba 2-0 desde el primer tiempo con goles de Kwadwo Dush y Michel Aebischer.

Para el segundo tiempo, Hungría consiguió se metió en el partido con un gol de Barnabas Varga pero no logró genera más jugadas de peligro. Al minuto 93, Breel Embolo sentenció el partido con un golazo.

De esta forma, en el grupo A queda en el primer lugar Alemania con tres puntos, en segundo Suiza con tres puntos pero abajo por la diferencia de goles, en tercero Hungría y en último Escocia.

Minuto 90: Finaliza el encuentro

90' Suiza se lleva los tres puntos en su primer partido de la Euro 2024 al ganar 3-1 ante Hungría.

Minuto 92: Gol de Suiza

92' Breel Embolo asegura la victoria y los tres puntos, al marcar el tercer gol de Suiza en un mano a mano ante el arquero y definir con un globito.

Minuto 66: Gol de Hungría

66' La Selección de Hungría se mete al partido con un gran gol de Barnabas Varga que logra ganarle la posición al defensor tras el centro de Szoboszlai, para mandar el balón al fondo de las redes.

Minuto 46: Arranca el segundo tiempo

46' Comienza la segunda mitad del partido. Hungría realizó una modificación, sacó a Adam Lang y entró Bendeguz Bolla.

Minuto 45: Golazo de Suiza

45' Aebischer consigue marcar el segundo gol del partido con un potente disparo desde afuera del área pero con una gran colación al ponerlo en el segundo poste del portero, por lo que Gulacsi no pudo hacer nada para poder atajarlo.

Minuto 19: Se salva Hungría

19' Suiza recupero el balón en un error defensivo de Hungría y tuvo un mano a mano con el arquero que logró evitar que llegara el segundo.

Minuto 12: Gol de Suiza

12' Kwadwo Duah abre el marcador con una gran jugada colectiva y manda el balón al fondo de las redes.

Minuto 1: Inicia el partido

1' Arranca el encuentro

La actividad de la Eurocopa 2024 sigue en marcha. Luego del juego inaugural, en el que la Selección de Alemania venció a Escocia, este sábado 15 de junio la actividad en el certamen de verano la abren Hungría y Suiza, equipos que completan la primera fecha del Grupo A de la competencia.

A lo largo de la historia, ambas selecciones se han enfrentado en 46 ocasiones con marca de 30 triunfos para Hungría, 11 para Suiza y 5 juegos igualados.

La última ocasión en la que ambos conjuntos se midieron fue en la ronda clasificatoria para la Copa del Mundo de Rusia 2018, instancia en la que Suiza se impuso en los dos juegos de cara al Mundial.

Dirigidos por Marco Rossi, Hungría participa por quinta ocasión en la Eurocopa. Además, tuvieron que pasar 44 años para que el conjunto húngaro regresara al certamen europeo.

“Los que me conocen saben que no me gusta hablar de peros, he hecho las maletas para pasar mucho tiempo aquí. Mi lema es ir partido a partido, así que nuestro primer objetivo es jugar lo mejor posible y sumar los tres puntos”, dijo Granit Xhaka previo al encuentro en la cancha del Cologne Stadium ubicado en Colonia.

Por su parte, el entrenador de Hungría sabe que el juego va a ser complicado, no obstante, buscan sorprender en el Grupo A del certamen.

“Es un rival muy fuerte. Tendremos un partido muy duro. Lo importante para nosotros es utilizar nuestros puntos fuertes, y esperamos hacer un partido ‘sorprendente’ en cuanto a nuestro futbol”, dijo Marco Rossi.

Te puede interesar: Eurocopa 2024: Partidos de hoy, sábado 15 de junio