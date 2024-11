Resultado Mike Tyson vs Jake Paul hoy: ¿Quién ganó la pelea?

Ha llegado el día, este viernes 14 de noviembre del 2024, se enfrentan Mike Tyson vs Jake Paul. La pelea se va a llevar a cabo en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

La máquina de 58 años de edad, enfrentará a un peleador de 27 años de edad. Se van a enfrentar 8 rounds, con duración de dos minutos cada uno. No habrá uso de careta y usarán guantes de 14 onzas los que usarán.

La transmisión del evento arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, pero habrá tres peleas previas al gran evento. Katie Taylor vs. Amanda Serrano (10 rounds, peso superligero), por los títulos de la OMB, CMB, IBO y FIB, Mario Barrios vs. Abel Ramos (12 rounds, peso welter) por el título de la CMB y Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes (6 rounds, peso supermedio)

¿Quién ganó la pelea?

En cuanto se defina el ganador, podrás saber todos los detalles del resultado aquí.

