Estos son los resultados de Chivas sin Raúl Rangel; ¿confianza en Óscar Whalley?

Los dos seleccionados de Chivas que Rafa Márquez quería en su concentración todo el tiempo fueron Roberto Alvarado y Raúl Rangel. Es por eso que otros futbolistas entran a escena con el cuadro tapatío en las actividades de la Liga BBVA MX. En este caso, Óscar Whalley iría al arco, situación que deja dudas respecto a cómo le ha ido al equipo sin el Tala.

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¿Cómo le ha ido a Chivas sin Raúl Rangel en el arco?

En general el Tala no ha presentado problemas físicos desde que tomó el arco del Guadalajara y por ello es casi imposible ver a las Chivas sin su guardameta titular. Pero queda completamente en la memoria del aficionado lo ocurrido con el equipo en el cierre del Clausura 2026. Ante eso, el suplente del Rebaño Sagrado es Óscar Whalley.

En ámbitos estadísticos las sensaciones no son del todo positivas. Cuando Raúl Rangel no ha estado en todo este 2026, las cifras indican que el Guadalajara consiguió 3 empates, 2 derrotas y una sola victoria. En esos partidos el mexico-español tomó la batuta, recibió 9 goles e incluso llevó al equipo a semifinales del torneo ya mencionado.

Las cifras podrían inclinarse más al lado negativo, pero se debe contextualizar que Óscar Whalley entró de último momento para defender el arco de Chivas en la liguilla del futbol mexicano. En las jornadas 16 y 17 del Clausura 2026 entró ante Necaxa y Xolos para igualar sin goles en ambos partidos. Mientras que en cuartos de final recibió un 3-1 en la ida y se fue sin goles en la vuelta ante Tigres. Ya en semifinales Cruz Azul le metió 4 totales, con marcador global de 4-3 (2-2 en la ida y 2-1 en la vuelta).

¿Cuándo fue la última vez que Raúl Rangel no defendió el arco de Chivas?

Pese a que llegaron directamente de la Copa del Mundo y sin pretemporada completa, Gabriel Milito metió de inmediato a los mundialistas en el presente Apertura 2026. Sin embargo, aunque Raúl Rangel también disputó los primeros dos partidos de la Leagues Cup 2026, el tercero se le cedió a Whalley. Dicho enfrentamiento fue en la tercera jornada de dicho torneo (12/08/2026), donde Chivas derrotó 1-2 al Seattle Sounders.