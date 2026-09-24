Quién es Óscar Whalley, el portero de Chivas que reemplazaría al Tala Rangel

Óscar Whalley tendrá una nueva oportunidad de disputar un partido de la Liga BBVA MX con Chivas, luego de no jugar de titular desde hace 4 meses, cuando le tocó suplir a Raúl "Tala" Rangel en la Liguilla del Clausura 2026. Ahora, el arquero hará lo mismo para la jornada 10 del Apertura 2026, duelo que posiblemente se suspenda debido al Huracán Polo.

Whalley será el portero titular del conjunto rojiblanco en el duelo ante Querétaro, ya que Rangel está concentrado con la Selección Mexicana para disputar el primer partido de Rafael Márquez como entrenador del combinado azteca. Es por ello que el guardameta con doble nacionalidad volverá a ponerse los guantes en un encuentro oficial.

Whalley será el portero titular del conjunto rojiblanco en el duelo ante Querétaro, ya que Rangel está concentrado con la Selección Mexicana.|Chivas

¿Quién es Óscar Whalley?

Whalley es un portero nacido el 29 de marzo de 1994 en Zaragoza, España. Cuenta con nacionalidad mexicana, española y británica, debido a sus orígenes familiares. Mide 1.91 metros e inició su carrera en el futbol europeo.

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El guardameta pasó por clubes como Real Zaragoza, Huesca, Sporting de Gijón, AGF Aarhus, OFI Creta y CD Lugo, además de otros equipos en España, Grecia y Dinamarca. También representó a España en categorías juveniles y disputó un partido con la Selección Sub-21.

En julio de 2023 llegó al Guadalajara. Su perfil destaca por el juego con los pies, los reflejos y la capacidad para participar en la salida desde el fondo. En 2026 renovó su contrato con Chivas hasta 2027. Sin embargo, está a la sombra del "Tala".

¿Cómo le fue a Óscar como titular de Chivas?

El guardameta fue titular en los 4 partidos de la Liguilla del Clausura 2026 con Chivas, desde los cuartos de final hasta las semifinales. En total disputó 360 minutos en esta fase, en los que recibió 7 goles de Tigres y Cruz Azul.