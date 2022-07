Todos los resultados de la jornada 1 del Apertura 2022

Después de varias semanas de espera, finalmente comenzó el torneo Apertura 2022 y rápidamente se nos fue la jornada 1 en la que pudimos vivir un Viernes Botanero lleno de intensidad y goles. Además, hubo algunos resultados sorpresivos como la victoria de Santos a Monterrey y aquí hacemos un repaso de todos los encuentros.





Mazatlán 2-4 Puebla

Mazatlán 2-4 Puebla Necaxa 1-3 Toluca

Chivas 0-0 FC Juárez

Tigres 2-3 Cruz Azul

América 0-0 Atlas

Pumas 1-1 Tijuana

Atlético de San Luis 1-2 León

Santos 4-3 Monterrey

Pachuca 2-0 Querétaro

El torneo arrancó con una lluvia de goles entre los cañoneros y la Franja, pero los dirigidos por Nicolás Larcamón terminaron por llevarse los tres puntos como visitantes.

El Toluca reforzado de Nacho Ambriz comenzó con un contundente triunfo sobre Necaxa en Aguascalientes, mientras que las Chivas no pudieron pasar del empate sin goles ante los Bravos.

En uno de los partidos de la jornada, Tigres cayó ante Cruz Azul en el Volcán y América recibió al bicampeón en el Estadio Azteca, pero todo finalizó en un empate a cero.

Pumas y Tijuana empataron a un gol bajo el sol de Ciudad Universitaria, mientras que los esmeraldas sorprendieron al San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

Otro de los resultados inesperados se dio en la Comarca Lagunera, luego de que Santos le pegara a Rayados 4-3 con remontada incluida y triunfo de último minuto. Finalmente, Pachuca venció a Querétaro en el cierre de la jonrada 1.

¿Cuáles son los partidos de la jornada 2?

Mazatlán vs Tigres | Viernes 8 a las 19:00 horas.

Puebla vs Santos | Viernes 8 a las 21:05 horas.

Tijuana vs FC Juárez | Viernes 8 a las 21:05 horas.

Chivas vs San Luis | Sábado 8 a las 19:05 horas.

León vs Pumas | Sábado 8 a las 19:05 horas.

Cruz Azul vs Pachuca | Sábado 8 a las 21:05 horas.

Monterrey vs América | Sábado 8 a las 21:05 horas.

Toluca vs Atlas | Domingo 10 a las 12:00 horas.

Querétaro vs Necaxa | Domingo 10 a las 17:00 horas.