Los resultados de hoy de la Liga de Naciones CONCACAF 2023

Este domingo 26 de marzo se disputaron cuatro partidos correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2023. Los juegos fueron Antigua y Barbuda vs Barbados, Cuba vs Selección de futbol de Guadalupe, Puerto Rico vs Islas Caimán y México vs Jamaica.

En los juegos hubo tres victorias, un empate y un total de 14 goles anotados. Es importante aclarar que los juegos fueron correspondientes a las diferentes ligas que existe en la competencia.

Te puede interesar: Orbelín Pineda acepta proceso de adaptación con Diego Cocca como DT

México empató con Jamaica

La Selección Mexicana terminó empatando su juego ante Jamaica en el Estadio Azteca con un marcador de 2-2. Los anotadores por parte de los Reggae Boyz fueron: Bobby Reid y un autogol de Edson Álvarez. Mientras que los anotadores de México fueron: Orbelín Pineda e Hirving Lozano.

Con el resultado en empate, los dirigidos por Diego Cocca lograron asegurar el primer lugar del Grupo A de la Liga A. Llegaron a un total de ocho puntos, mientras que Jamaica se quedó en el segundo puesto con seis puntos.

México ahora tendrá que esperar al día de mañana para conocer a los rivales que tendrá para la siguiente fase.

Antigua y Barbuda pierde ante Barbados

Barbados consiguió sus primeros tres puntos del Grupo A de la Liga B en la última jornada ante Antigua y Barbuda. El partido terminó 1-2.

Cuba gana el primer lugar del Grupo 1 de la Liga B

La Selección de Cuba logró ganar por la mínima a la Selección de futbol de Guadalupe en el Estadio Antonio Maceo. El partido terminó 1-0 y con los tres puntos Cuba llegó a 15 puntos y aseguró la primera posición de su grupo.

Puerto Rico goleó a Islas Caimán

En el Grupo 4 de la Liga C, Puerto Rico venció 5-1 a Islas Caimán y aseguró el primer lugar llegando a 12 puntos.

Te puede interesar: Las figuras que salieron abucheadas del Azteca; México vs Jamaica