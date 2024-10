Los resultados de hoy sábado 5 de octubre del 2024 jornada 11 | Liga BBVA MX

Este sábado 5 de octubre del 2024, continuó la actividad de la jornada 11 de la Liga BBVA MX del Apertura 2024. Los partidos que se disputaron fueron: Tigres vs Puebla, Atlético de San Luis vs Rayados, Cruz Azul vs Necaxa, Toluca vs Pumas, Chivas vs Atlas y León vs América.

Los juegos fueron muy llamativos y regalaron muchas emociones pues en los seis juegos hubo goles y solo dos empates. En total se anotaron 14 goles.

Los resultado de hoy

En punto de las 17 horas tiempo del centro de México, se disputaron tres encuentros. El primero en terminar fue el juego de Cruz Azul vs Necaxa. El equipo de la Máquina sigue con gran nivel y llega a 28 puntos al ganar 3-0. Los anotadores fueron: Alexis Gutiérrez, Carlos Rotondi y Lorenzo Faravelli.

El segundo partido que se definió fue el Tigres vs Puebla. Los felinos ganaron 1-0 con un golazo de Gignac y se ubican en el segundo lugar de la tabla con 24 puntos. Por último, Atlético de San Luis derrotó 1-0 a Rayados con gol de Ricardo Chávez.

A las 19 horas se disputaron dos juegos, Toluca y Pumas terminaron empatando 1-1. Los anotadores fueron César Huerta y Paulinho. El segundo encuentro terminó Chivas 2-3 ante Atlas. Los goles fueron de Jhon Murillo, Jeremy Márquez, José Lozano, Ricardo Marín y Roberto Alvarado.

El último encuentro de la noche fue el León vs América. El partido terminó 1-1, los anotadores fueron Stiven Mendoza con una gran asistencia de Guardado y Rodrigo Aguirre.

