Todos los resultados de la Jornada 3 de la Champions League 2023

Ya van tres jornadas completas de la Champions League. Mientras unos se encaminan a los Octavos de Final del torneo, otra se empiezan a despedir del certamen, pero en nuestro país Santiago Giménez ilusiona a todos luego de un debut soñado.

Equipos como el Mancherster City, el Barcelona, el Real Madrid y el Bayern Munich marchan con paso perfecto, con tres triunfos en tres partidos, para ser líderes de sus grupos y empezar a pensar en la siguiente fase; de hecho un triunfo la siguiente jornada, combinado de otros resultados, podría ya clasificarlos.

Resultados de la Jornada 3 de la Champions League

En nuestro país, Santiago Giménez ilusionó a propios y extraños luego de que en su debut consiguiera anotar un doblete, en el duelo del Feyenoord y la Lazio, parte del Grupo E; además de que Jorge Sánchez también pudo sumar minutos en la victoria de su escuadra, el Porto por 1-4 frente al Antwerp. Asimismo, el ‘Chucky’ Lozano estuvo en el empate del PSV con el Lens.

Juegos del martes 24 de octubre

Galatasary 1-3 Bayern Munich

Inter Milan 2-1 Reb Bull Salzburg

Sevilla 1-2 Arsenal



Lens 1-1 PSV

Manchester United 1-0 FC Copenhagen

Benfica 0-1 Real Sociedad

Union Berlin 0-1 Napoli

Sporting Braga 1-2 Real Madrid

Juegos del miércoles 25 de octubre

Barcelona 2-1 Shakhtar Donetsk

Feyenoord 3-1 Lazio

Newcastile 0-1 Borussia Dortmund

PSG 3-0 Milan

Antewerp 1-4 Porto

Celtic 2-2 Atlético Madrid

Young Boys 1-3 Manchester City

RB Leipzig 3-1 Crvena Zvezda

¿Cuándo se juega la siguiente Jornada de la Champions League?



La Fecha 4 de la Champions League se disputará entre el martes 7 y el miércoles 8 de noviembre, previo a la Fecha FIFA de dicho mes.

Martes 7 de noviembre

Borussia Dortmund vs Newcastle United | 11:45 AM

Shakhtar Donetsk vs Barcelona | 11:45

AC Milan vs PSG | 2:00 PM

Porto vs Antwerp | 2:00 PM

Lazio vs Feyenoord | 2:00 PM

Atlético Madrid vs Celtic | 2:00 PM

Crvena Zvezda vs RB Leipzig | 2:00 PM



Manchester City vs Young Boys | 2:00 PM

Miércoles 8 de noviembre

Real Sociedad vs Benfica | 11:45 AM

Napoli vs Union Berlin | 11:45 AM

PSV vs Lens | 2:00 PM

Arsenal vs Sevilla | 2:00 PM

FC Copenhagen vs Manchester United | 2:00 PM

Bayern Munich vs Galatasaray | 2:00 PM

Red Bull vs Salzburg | 2:00 PM

Real Madrid vs Sporting Braga | 2:00 PM