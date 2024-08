Resultados de hoy miércoles 31 de julio del 2024 en la Leagues Cup 2024

Este miércoles 31 de julio del 2024, siguió la actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Leagues 2024. Los seis partidos que se disputaron fueron: Cruz Azul vs Charlotte FC, Santos vs DC United, FC Dallas vs Juárez, Nashville SC vs Mazatlán, Tigres vs Puebla y SJ Earthquakes vs LA Galaxy.

Los partidos concluyeron en cinco victorias y un empate que se definió en penales. Además, con los resultados de los encuentros, terminaron por definirse seis clasificados más a la siguiente ronda.

AZTECA STATS: El historial de Atlas vs Real Salt Lake

Te puede interesar: Los equipos eliminados y clasificados en la Leagues Cup 2024

Resultados de los partido de hoy

El primer partido en definirse fue el de Santos. El conjunto de la comarca se enfrentó al DC United y terminó perdiendo 3-0 con goles de Christian Benteke, Theodore Ku-Dipiestro y Cristian Dajome.

El segundo encuentro fue el de Cruz Azul vs Charlotte FC. El partido terminó empatado 0-0 y se definió en penales. Terminaron 4-2 a favor del equipo de la MLS.

Posteriormente, llegaron dos victorias de equipos de la Liga BBVA MX. La primera en definirse fue la del Mazatlán al ganar 2-0 ante el Nashville SC con doblete de Ramiro Árciaga. La segunda victoria fue la de Juárez al derrotar 2-0 al FC Dallas con goles de Ángel Zaldívar y Avilés Hurtado.

En un enfrentamiento entre equipos mexicanos, Tigres logró su boleto a la siguiente ronda al vencer 2-1 a Puebla con goles de: Sebastián Córdova, Diego de Buen y Diego Reyes.

Por último, en el partido de San Jose Earthquakes vs LA Galaxy, terminó con victoria del equipo de los ángeles 2-1 con goles de Diego Fegundez, Miguel Berry y Jeremy Ebobisse.

El museo más visitado del mundo | De Toluca a París con Christian Martinoli

Te puede interesar: Los únicos equipos de la Liga BBVA MX que han podido vencer a la MLS en la Leagues Cup 2024