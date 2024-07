Los equipos eliminados y clasificados en la Leagues Cup 2024

Este martes 30 de julio del 2024, arrancó la actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Leagues 2024. Los primero cinco partidos que se disputaron fueron: Atlético de San Luis vs Montréal, Pachuca vs New York Red Bulls, Minnesota United vs Necaxa, Monterrey vs Austin FC y Los Ángeles FC vs Vancouver Whitecaps.

Con los primeros partidos que se disputaron, ya tenemos al primer equipo clasificado a la siguiente fase al conseguir quedarse con el primer lugar de su grupo luego de derrotar a dos equipos de la Liga BBVA MX.

Equipos clasificados a 16avos de la Leagues Cup

Hay dos equipos que lograron avanzar directamente a los 16avos de final por ser campeones de sus ligas. Se trata del América y del Columbus Crew. Pero ya hay un equipo que logró su pase a la siguiente ronda al quedar en primer lugar de su grupo.

Se trata del Austin FC que logró vencer a Pumas 3-2 y a Monterrey 2-0. De esta forma se coloca en el primer lugar de la tabla con seis puntos y se convierte en el primer equipo en avanzar a 16avos. Mientras que los dos equipos de la Liga BBVA MX se encuentran con cero puntos.

Equipos eliminados de la Leagues Cup

Hasta el momento, no hay ningún equipo eliminado, todos siguen teniendo posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

