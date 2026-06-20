Resultados de los juegos de HOY viernes 19 de junio en el Mundial 2026

Se fue el noveno día de actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de los partidos de este viernes 19 de junio, ya tenemos a los dos primeros equipos eliminados en el certamen internacional a pesar de que falta la Fecha 3 en la Fase de Grupos.

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La actividad dio inicio en la cancha del Estadio Seattle, donde Estados Unidos obtuvo la victoria por 2-0 ante Australia para avanzar a la ronda de 16vos de Final sumándose a la Selección Mexicana en la siguiente ronda del campeonato.

Posteriormente, las acciones se trasladaron a Boston, inmueble en el que Marruecos se hizo de los tres puntos al ganar 1-0 contra Escocia. Más tarde, Brasil y Haití chocaron en Filadelfia, encuentro en el que el equipo de Carlo Ancelotti obtuvo la victoria por 3-0, resultado con el que los caribeños fueron el primer equipo eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Y es que a pesar de que Haití puede igualar al cuadro de Reino Unido en puntos, el criterio de desempate impide que el equipo dirigido por Sébastien Migné se meta al tercer puesto del Grupo C.

Finalmente, el último partido del día fue el de Turquía vs Paraguay en el Estadio Bahía de San Francisco. Liderados por Arda Güler, el equipo comandado por Vincenzo Montella perdió 1-0, resultado con el que también se han quedado sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Partidos del 20 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Países Bajos vs Suecia - 11:00 Hrs.

Alemania vs Costa de Marfil - 14:00 Hrs.

Ecuador vs Curazao - 18:00 Hrs.

Túnez vs Japón - 22:00 Hrs.

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