Los resultados que se deben de dar para tener Clásico Tapatío en la Liguilla

El sábado 6 de mayo inició el Repechaje del Torneo Clausura 2023 con dos grandes partidos, el primero Cruz Azul vs Atlas y el segundo Pachuca vs Santos. El primer equipo que consiguió su clasificación a fueron los rojinegros al vencer a la Maquina en el Estadio Azteca 1-0 con gol de Brian Lozano.

El segundo equipo que logró clasificar y que terminó definiendo el primer juego de repechaje fue Santos al ganar en penales 4-2 tras empatar en tiempo regular 4-4 ante Pachuca. Con el resultado, el primer partido definido de los Cuartos de Final es Monterrey vs Santos Laguna.

Aún faltan por definirse los otros tres encuentros de Liguilla, pero hay una gran posibilidad de que se pueda dar una nueva versión del Clásico Tapatío.

Análisis: Pros y contras del repechaje de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: Tuca Ferretti acepta fracaso en la eliminación de Cruz Azul

Chivas logró clasificar a los Cuartos de Final de manera directa al quedar en el tercer lugar de la tabla con 34 puntos acumulados. Son uno de los equipos candidatos a pelear por el título y su rival para avanzar a las semifinales podrían ser los rojinegros del Atlas.

Este domingo siete de mayo se disputan los últimos dos juegos de repechaje y dependiendo de los resultados, se podría dar el Clásico Tapatío.

Los resultados que se deben de dar para tener Chivas vs Atlas en Liguilla

Hay dos formas para que se pueda tener en los Cuartos de Final el Chivas vs Atlas, la primera y con mayor posibilidades sería que, el conjunto de León logra vencer al Atlético San Luis y que Puebla le gane a Tigres en el Volcán. En caso de que se den estos resultados, la Liguilla quedaría así: Monterrey vs Santos, América vs Puebla, Chivas vs Atlas y Toluca vs León.

La segunda forma en que se pueda dar el Clásico Tapatío es si: Atlético de San Luis vence a León y si Tigres vence a Puebla. De está forma, la liguilla quedaría así: Monterrey vs Santos, América vs San Luis, Chivas vs Atlas y Toluca vs Tigres.

Te puede interesar: Criterios de desempate en la Liguilla del Torneo Clausura 2023