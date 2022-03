Conoce los resultados del último día en la Semana 6 de la LLA

Nos acercamos a la recta final de la LLA y los equipos cada vez son más agresivos dentro de la grieta del invocador, las escuadras ya se perfilan para conocer a los que que van a pasar los Playoffs de la Liga Latinoamérica de League of Legends, solo 6 lograrán avanzar mientras que dos equipos serán eliminados del Apertura 2022.

En el primer enfrentamiento se midieron Estral Esports en contra de Team Aze. La sopresa la dio la escuadra del naipe venciendo al águila luego de destrozar los cristales de color rojo y exponinedo el nexo para su victoria inminente en la primera batalla del día. Con dicho resultado, Aze igualó a Esrtal en la clasificación con marca de 7-5.

La segunda partida se llevó a manos de Rainbow7 luchando en contra de Isurus Gaming, una pelea bastante complicada para el cuadro del tiburón ya que el arcoíris es el líder de la competencia. Al final, R7 volvió a lograr otro trinfo para colocarse con marca de 11-1. Por su parte, Isurus ocupa el sexto puesto de la tabla con registro de 4-8.

Para el tercer encuentro, el equipo del Infinito dominó de principio a fin la partida en contra de All Knights con un marcador de 11 asesinatos en contra de 1,Cody se consagró nuevamente como el mejor jugador de la escuadra y con ello, el equipo del dragón ya no tiene posibilidades de llegar a la ronda de Playoffs.

¡Presentamos la jugada del día! 👏@InFinitye_sport dominó la partida frente a @allknights_la y suma una victoria más en la clasificación. ♾ #AumentaTuVoltaje @Volt_Mexico pic.twitter.com/JmDXbAzM4c — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 6, 2022

Finalmente, la actividad de la Semana 6 la cerraron Xten Esports frente a Globant Emerald Team. La ‘Bot Army’ salió derrotada para colocarse 6-5. no obstante, a pesar de la victoria, GET permanece en el fondo de la clasificación pese a una gran actuación de Warangelus dentro de la Grieta del Invocador.

Partidas de la Semana 7 en la LLA

Para el próximo 12 de marzo, la Semana 7 del Apertura 2022 de la Liga Latinoamérica de League of Legends arrancará con el duelo de Team Aze ante Isurus. Posteriormente, GET jugará ante Estral, Infinity tendrá un duelo contra Rainbow7 y el Día 1 lo cerrará Xten frente a All Knights.

El próximo domingo 13, el conjunto del Infinito jugará ante el cuadro del naipe, Estral contra Isurus, R7 ante Xten y la Semana 7 terminará con el duelo entre los caballeros y GET en la parte baja de la tabla.

