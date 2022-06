Resultados de Xten Esports tras sus juegos pendientes en la LLA de LoL

Previo al inicio de la Semana 3 de enfrentamientos en la Liga Latinoamérica de League of Legends, XTEN Esports ha jugado las partidas que tenía pendientes.

La ‘Bot Army’ se había perdido el arranque de la LLA debido a problemas derivados por Covid-19, no obstante, este viernes 24 de junio, se realizaron los juegos pospuestos ante Isurus y Rainbow7.

En su primera partida, Xten fue derrotado en 28 minutos por un equipo del Tiburón que registró su tercera victoria dentro de la Grieta del Invocador en el Clausura 2022 para colocarse con marca de 3V-1D, registro que los ubica en el segundo puesto de la clasificación.

Posteriormente, la ‘Bot Army’ vio la victoria para registrar 2V-2D e igualar a los demás equipos con cuatro partidas jugadas.

Luego de 34 minutos de partida frente a Rainbow7, Xten hizo trizas los cristales de color azul y le dio su segunda derrota al conjunto del Arcoíris.

Con la marca de 2V-2D, hay cuatro equipos igualados en la Liga Latinoamérica de LoL. All Knights, Team Aze, Rainbow7 y Xten Esports, empatan en el tercer puesto de la clasificación.

Partidas de la Semana 3 en el Clausura de la LLA

Sábado 25 de junio

Isurus vs Estral Esports - 15:00 Hrs.

All Knights vs Rainbow7 - 16:00 Hrs.



Team Aze vs Glbant Emerald Team - 17:00 Hrs.

Infinity vs Xten Esports - 18:00 Hrs.

Domingo 26 de junio

Globant Emerald Team vs infinity - 15:00 Hrs.

Estral Esports vs Rainbow7 - 16:00h Hrs.

Team Aze vs Isurus - 17:00 Hrs.

Xten Esports vs All Knights - 18:00 Hrs.

