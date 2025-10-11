Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026
¡Colombia arrasó en el Azteca! 🇨🇴⚽ En un partido amistoso internacional, la Selección Colombia ofreció una exhibición de fútbol total al vencer 4-0 a México, con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.
