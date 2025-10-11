deportes
Resumen: Colombia golea 4-0 a México | Exhibición cafetera rumbo al Mundial 2026

¡Colombia arrasó en el Azteca! 🇨🇴⚽ En un partido amistoso internacional, la Selección Colombia ofreció una exhibición de fútbol total al vencer 4-0 a México, con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

Azteca Deportes
Selección Azteca
Selección Mexicana
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
Selección Azteca
Gol de Johan Carbonero | México 0 - 4 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre 2025
Selección Azteca
¡GOL CON OLOR A MUNDIAL! Golazo de Jefferson Lerma | Mexico 0 - 3 Colombia | Fecha Fifa 11 Octubre
Selección Azteca
Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
Selección Azteca
¡Orbelín perdona! México deja ir el empate | México vs Colombia
Selección Azteca
Johan Vásquez salva a México | Gran cobertura ante descolgada de Colombia | México vs Colombia
Selección Azteca
¡James con clase y Vega con poder! Sombrerito y riflazo que noquea a Ditta | México vs Colombia
Selección Azteca
Gol de Jhon Lucumí | Colombia se adelanta 0-1 ante México con juagada a balón parado
Selección Azteca
Santiago Giménez contra el mundo | Disparo que casi sorprende a Colombia | México vs Colombia
Selección Azteca
¡James Rodríguez da el primer aviso! Colombia presiona a México | México vs Colombia
