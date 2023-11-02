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Resumen Mazatlán 3-1 Santos | Jornada 15, Apertura 2023

Mazatlán aprovechó la localía y venció con contundencia a unos Santos que venían inspirados luego de golear a FC Bravos el fin de semana pasado

Por: Azteca Deportes

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