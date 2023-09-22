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VIDEO: Resumen Puebla 0-2 Pumas | Jornada 9, Apertura 2023

Revive el resumen del partidos Puebla vs Pumas. Los Universitarios sacaron los tres puntos de la cancha del Cuauhtémoc gracias a un doblete de César ‘Chino’ Huerta en la Jornada 9 de la Liga BBVA MX

Por: Azteca Deportes

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